Julio Padilla Carballada pronunciará la Sentencia Romana en Montilla el 28 de marzo

Julio Padilla Carballada será el encargado de pronunciar el próximo 28 de marzo la 32ª Sentencia Romana de Montilla, que se ha presentado este viernes en el salón de plenos del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, en un acto que ha contado con la presencia del presidente de la institución, Salvador Fuentes, y en el que también se ha presentado el libro de la 31ª edición de la Sentencia, pronunciada por el jurista y exministro Federico Trillo-Figueroa en 2025.

El nuevo sentenciador es licenciado en Derecho, miembro del Cuerpo Jurídico Militar y coronel auditor, y fue miembro del Consejo General del Poder Judicial. También fue diputado en el Congreso por la provincia de Lugo entre 1993 y 2008, cuando fue nombrado fiscal jefe del Tercer Juzgado Militar.

En su intervención, Fuentes ha elogiado esta tradición que se remonta a comienzos de los años 90 del pasado siglo. "La Sentencia se ha consolidado como uno de los momentos más brillantes de la Semana Santa española, pues no hay nada igual en todo el país. Su grandeza no solo radica en la representación de un episodio clave de la Pasión, la sentencia de Cristo a muerte, sino en su capacidad de generar reflexión sobre la condición humana", ha señalado.

Participantes en la presentación de la Sentencia Romana de Montilla de 2026. / CÓRDOBA

Fuentes elogia la Sentencia pronunciada por Federico Trillo

El presidente ha recordado la sentencia de Trillo en 2025, subrayando que "dejó una huella imborrable y destacó por la combinación perfecta entre rigor intelectual, conocimiento del trasfondo bíblico e histórico de Cristo y una profunda emoción personal, fruto de su fe y de su pasión por la vida".

En cuanto a la edición de este año, Fuentes ha hecho hincapié en que "mantendrá seguro el espíritu de las anteriores, combinando reflexión, rigor y solemnidad. Cada año la sentencia renueva su mensaje recordándonos que la vida y la fe se manifiestan en el equilibrio entre nuestras debilidades y nuestras acciones nobles".

El presidente de la Diputación ha valorado el papel que juega la institución en la conservación y puesta en valor de nuestras tradiciones, en especial la Semana Santa, y en la recuperación y restauración del patrimonio material que ésta atesora. "La conservación de nuestro legado artístico y cultural requiere un compromiso público firme y constante, por eso en 2024 apoyamos a 69 hermandades de la provincia y en 2025 elevamos esta cifra hasta las 112 superando los 1,2 millones de euros en ayudas", ha manifestado.