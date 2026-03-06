Hornachuelos aprueba la utilidad pública de la pasarela peatonal Puerta de la Villa con una inversión de 1,68 millones

Hornachuelos da un paso clave para transformar su entorno urbano y abrir nuevas oportunidades a su territorio. El Ayuntamiento ha aprobado de forma definitiva la Declaración de Utilidad Pública e Interés Social del proyecto de la pasarela peatonal Puerta de la Villa, una infraestructura que unirá el casco histórico con el paraje de Las Erillas y que aspira a mejorar la accesibilidad, la seguridad y el atractivo turístico del municipio.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, la declaración salió adelante en el pleno extraordinario celebrado el 3 de marzo de 2026, después de contar con todos los informes técnicos y jurídicos favorables y de completarse el periodo de exposición pública sin que se registraran alegaciones. Con este respaldo, el Ayuntamiento considera acreditado que la actuación responde al interés general de Hornachuelos.

La intervención prevé una inversión total de 1,68 millones de euros, que se ejecutará entre 2025 y 2027, con financiación al 50% entre el Ayuntamiento de Hornachuelos y la empresa pública Enresa. El presupuesto anual será de 560.000 euros, sufragado a partes iguales por ambas entidades.

Una pasarela para mejorar la movilidad en Hornachuelos

El proyecto de la conocida como pasarela de la Puerta de la Villa forma parte de la estrategia municipal para mejorar la conexión entre distintas zonas del municipio. En concreto, permitirá facilitar el paso a pie entre el núcleo antiguo y Las Erillas, favoreciendo que vecinos y visitantes puedan desplazarse con mayor comodidad.

El alcalde de Hornachuelos, Julián López, destacó que esta obra se integra en los proyectos cofinanciados con el Ministerio para la Transición Ecológica, dentro de la orden ministerial de 2015 y su modificación de 2023. “Se trata de un proyecto ambicioso que permitirá culminar la mejora del recinto ferial y crear nuevas infraestructuras que favorezcan el desarrollo local”, señaló el regidor.

Desde el Ayuntamiento se defiende que la nueva infraestructura contribuirá a ordenar mejor el tráfico y a reducir la presión de vehículos en el centro urbano. De este modo, la previsión es que los visitantes puedan dejar sus coches en la zona baja y acceder a pie al casco histórico, mejorando la movilidad, la accesibilidad peatonal y la experiencia urbana en una de las áreas con más valor patrimonial del municipio.

Nuevo impulso al recinto ferial y al turismo local

El plan no se limita únicamente a la pasarela. También incluye una segunda actuación centrada en la creación de un espacio polivalente en el recinto ferial, donde se instalarán casetas de feria de carácter fijo con la intención de que puedan utilizarse durante todo el año.

Con esta medida, el Ayuntamiento busca dinamizar la actividad del recinto más allá de las fiestas, impulsando el uso continuo de este espacio para eventos y actividades que generen movimiento económico y social. El Consistorio, además, ha solicitado apoyo económico a la Diputación de Córdoba para completar la segunda fase de estas casetas.

En las últimas fechas, el pleno extraordinario también aprobó un crédito de 12.000 euros para adquirir un terreno privado imprescindible para la instalación de la pasarela. La parcela se encuentra frente a la entrada de la calle Los Molinos y fue elegida siguiendo las recomendaciones de la Delegación de Cultura, con el objetivo de proteger tanto el patrimonio local como el paisaje del entorno.

Con esta actuación, Hornachuelos busca consolidar un espacio urbano más accesible y dinámico, mejorar la seguridad, y generar nuevas oportunidades turísticas y económicas, convirtiendo el recinto ferial en un punto activo durante todo el año.