Así es El Higueral, un remanso de paz entre los olivares de la Subbética

El Higueral es una de las 19 pedanías de Iznájar, situada en la ladera de la Sierrezuela y el Monte, al noreste del término municipal. Es un territorio abrupto de altos cerros de olivares y manchas de encinas y matorral mediterráneo. Este invierno ha sido extremadamente lluvioso, como no se recuerda en más de cincuenta años. Los vecinos hablan de que se han recogido más de mil litros por metro cuadrado desde que comenzara en año agrícola el pasado mes de septiembre.

Estas elevadas precipitaciones han tenido un singular comportamiento en los terrenos sobre los que se asienta El Higueral, una aldea que cuenta con varios manantiales que testimonian la abundancia de agua que mana en distintos puntos de sus calles a través de varias fuentes y un lavadero. Y ha sido a partir del 12 de febrero, justo cuando terminaron de azotar Andalucía el tren de nueve borrascas, cuando el nivel freático en esta zona de El Higueral llegó a su máximo de saturación y comenzó a manar agua dentro incluso de las viviendas.

Se trata de ocho casas situadas en las calles Alta y Pilar. María Cañadas, jubilada de 68 años, explica la peculiar construcción de su casa: “cuando mi padre la construyó ya sabía que el muro trasero debía reforzarlo y además pincharlo para cuando llora el terreno”. Y es que su casa está construida junto a este muro que tiene detrás otra calle de la pedanía, así se van adaptando todas las casas a la pendiente de la aldea. “Ya salió agua en el año 2013”, recuerda María, ya que ese año fue de abundantes lluvias, pero no como las de ahora.

Otras casas dañadas

Además, este 2026 se han visto afectadas otras casas. En los peores momentos, los vecinos incluso se han mudado con otros familiares. Desde el Ayuntamiento de Iznájar, los peritos municipales con técnicos de la Diputación provincial y la CHG han inspeccionado las viviendas. Todos los vecinos saben que a medida que vaya bajando el nivel de la bolsa de agua acumulada irá solucionándose el problema. Esta situación vivida, aunque sin ser tan grave, tiene paralelismo con lo ocurrido en otras localidades como Grazalema, cuando el terreno sobre el que se asientan las viviendas se satura de agua y rezuma de forma incontrolada hasta que desciende a niveles de normalidad.

Que pare de manar agua en las casas es lo que espera María Cañadas, la vecina más afectada. Poco a poco el caudal va bajando, mientras muestra algunos tabiques taladrados por los que sale el agua y los pequeños canales realizados con yeso y ladrillos para conducirla a los desagües y que no dañe solerías o mobiliario. El Higueral es una aldea con numerosas fuentes y donde nunca falta el agua, aunque a veces esta abundancia puede acarrear problemas como los surgidos con las recientes e históricas lluvias.