Actualización asistencial
Dada de alta la última menor ingresada tras el accidente ferroviario de Adamuz con una sorpresa de dos profesores del Conservatorio de Córdoba
La joven de Madrid permanecía ingresada en el Hospital Reina Sofía
La última menor que permanecía ingresada tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha sido dada de alta en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde se encontraba hospitalizada.
Marta Jiménez, que vive en Madrid con sus padres, que son cordobeses, se ha mostrado contenta de abandonar el centro sanitario, según la información difundida por el centro sanitario.
Ha señalado que lo que más ha recordado en el centro sanitario ha sido a sus amigas, a las que "he echado mucho de menos".
Los padres de Marta viajaban con ella el pasado 18 de enero y mientras su padre salió ileso en el accidente, su madre ha estado hospitalizada con su hija en el hospital cordobés.
Ambos han agradecido el trato recibido por su hija en los distintos servicios por los que ha pasado en el Hospital Reina Sofía.
Como sorpresa para la menor dos profesores del Conservatorio Músico Ziryab de Córdoba han tocado un par de piezas musicales para despedirla.
