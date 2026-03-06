Cruz Roja Palma del Río abre sus puertas para mostrar sus programas y agradecer su entrega a voluntarios y socios

Los voluntarios de la Asamblea Local de Cruz Roja en Palma del Río han querido mostrar al municipio sus talleres y programas en una jornada de puertas abiertas organizada por la institución humanitaria este viernes 6 de marzo. En esta jornada se han reunido varios voluntarios de diferentes nacionalidades para dar a conocer proyectos y programas como los de mayores, el programa para personas vulnerables o las clases de español para extranjeros. El presidente de la Asamblea Local, Gonzalo Ruiz, ha querido expresar el agradecimiento a todos los voluntarios y socios que se implican en la institución humanitaria. Al mismo tiempo, Ruiz ha hecho un llamamiento para que sigan sumándose personas a la gran familia de Cruz Roja en Palma del Río.

Fernando Mohedano, vicepresidente de la Asamblea Local de Cruz Roja ha querido indicar también que estas jornadas “son un reconocimiento a socios y a voluntario porque sin su ayuda Cruz Roja no sería nada”. Ha resumido el llamamiento a la ciudad en una frase “nosotros necesitamos ayuda para poder ayudar”.

Labores de limpieza para las personas afectadas por las inundaciones

Los voluntarios agradecen enormemente la labor de la institución humanitaria y son un símbolo para esta asamblea local donde después de ser ayudados cuando tienen problemas, se integran en la sociedad palmeña formando parte del voluntariado. Los voluntarios de Cruz Roja han participado recientemente en las labores de limpieza para las personas afectadas por las inundaciones y el temporal. A lo largo del año, la Asamblea Local también trabaja con mayores con cineforum y talleres. Para colaborar, “cualquier persona puede hacerse voluntario, pero si quiere primero conocer un poco cómo funciona, que se acerque” ha comentado Ruiz.

