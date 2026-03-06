El cielo del Castillo de Almodóvar se llenará de halcones y águilas en una experiencia inmersiva que viaja al pasado

Una de las fortalezas más impresionantes de la provincia de Córdoba ultima los detalles de sus Jornadas Medievales de Recreación Histórica en una oportunidad única para vivir una experiencia inmersiva. El Castillo de Almodóvar del Río abrirá sus puertas el 14 y 15 de marzo con una programación especial con la que proponen “un fascinante viaje al pasado”.

Este viaje en el tiempo llevará a los visitantes al periodo comprendido entre los años 1350 y 1360 del siglo XIV, con el eje central de las rebeliones entre Pedro I ‘El Cruel’ y Enrique II de Castilla por la posesión del Castillo de Almodóvar. Entre las actividades que se pueden disfrutar durante el fin de semana están la cetrería, conciertos de música, asaltos al castillo, bailes medievales, recreación de batallas y catas de bebidas medievales, entre otros.

Programa especial del Castillo de Almodóvar

La programación de las Jornadas Medievales de Recreación Histórica se desarrollará el sábado 14 de marzo, de 10.00 a 20.00 horas, y el domingo 15, de 10.00 a 19.00 horas.

Sábado 14

10.00 h. Apertura del castillo. Descubre la vida de los habitantes de un castillo medieval mientras comienzan los entrenamientos de combate medieval con el Club Bohurt Zona Sur.

12.00 h. Exhibición de cetrería.

12.30 h. Teatro infantil de Títeres.

13.00 h. Al despuntar el alba, disfrutemos de la buena música de Treefolk hasta ser sorprendidos por las desventuras de Godofredo, con los sabios consejos de Cosme y Cyprian y sus inseparables esposas Melisenda y Romualda ante la bella Zaida.

13.45 h. ¡ALARMA! ¡ENEMIGO A LA VISTA! ¿Serán capaces las tropas de Pedro I frenar el asalto de las tropas de Enrique II de Trastámara? Vivamos juntos el asedio a la fortaleza.

14.20 h. ¡Llegó la hora del buen comer! En nuestra taberna podrá elegir y comprar, según sus gustos, deliciosas tapas y raciones de carnes a la brasa, bebidas, dulces y café de la época. (Servicio no incluido en el precio de entrada). Mientras tanto, los pequeños/as caballeros y damas podrán disfrutar de diferentes talleres infantiles: Tiro con ballesta, creaciones y construcciones de castillos, pinta-caras y demás juegos de habilidad y destreza de la época. (Campamento)

15.30 h. Representación de la “fábula” creada por el juglar “Salvatorix”, con la ayuda de los bufones Merlón y Pizco, para la audiencia con el rey Pedro I y Doña Blanca de Borbón.

16.00 h. Fórmate en la Escuela de guerreros en la liza de la mano de los caballeros veteranos.

17.00 h. Teatro infantil de Títeres.

17.30 h. Concierto con los músicos del Reino (Treefolk) y degustación de CUERVA.

18.00 h. Torneos de habilidad, destreza y de fuerza. Bailes medievales.

18.30 h. El buhonero Ansistur, junto a su esposa Jalida Porsa y la bella Zalima, venderán sus pócimas y brebajes milagrosos entre los visitantes de la fortaleza.

18.45 h. Exhibición de cetrería.

19.15 h. Compañía teatral itinerante: Romance de la Encantá.

19:30 h. ¡EL BASTARDO CONTRAATACA! Dentro de la liza, se batirán en duelo las tropas enemigas con los caballeros de Don Pedro I. ¿Cuál será su desenlace? Vívelo con nosotros.

19.50 h. Despedida de los visitantes con una solemne Procesión de Antorchas acompañada con la música del ritual del Fuego a cargo de los músicos del Reino.

Recreación histórica en el Castillo de Almodóvar / CÓRDOBA

Domingo 15

10.00 h. Apertura del castillo. Descubre la vida de los habitantes de un castillo medieval mientras comienzan los entrenamientos de combate medieval con el Club Bohurt Zona Sur.

12.00 h. Exhibición de cetrería.

12.30 h. Teatro infantil de Títeres.

13.00 h. Al despuntar el alba, disfrutemos de la buena música de Treefolk hasta ser sorprendidos por las desventuras de Godofredo, con los sabios consejos de Cosme y Anselmo y sus inseparables esposas.

13.45 h. ¡ALARMA! ¡ENEMIGO A LA VISTA! ¿Serán capaces las tropas de Pedro I frenar el asalto de las tropas de Enrique II de Trastámara? Vivamos juntos el asedio a la fortaleza.

14.20 h. ¡Llegó la hora del buen comer! En nuestra taberna podrá elegir y comprar, según sus gustos, deliciosas tapas y raciones de carnes a la brasa, bebidas, dulces y café de la época. (Servicio no incluido en el precio de entrada). Mientras tanto, los pequeños/as caballeros y damas podrán disfrutar de diferentes talleres infantiles: Tiro con ballesta, creaciones y construcciones de castillos, pinta-caras y demás juegos de habilidad y destreza de la época. (Campamento)

15.30 h. Representación de la fábula creada por el juglar “SalvaTorix”, con la ayuda de los bufones Merlón y Pizco, para la audiencia con el rey Pedro I y Doña Blanca de Borbón.

16.00 h. Fórmate en la Escuela de guerreros en la liza de la mano de los caballeros veteranos.

17.00 h. Concierto con los músicos del Reino (Treefolk) y degustación de CUERVA.

17.30 h. Torneos de habilidad, destreza y de fuerza. Bailes medievales.

18.00 h. Teatro infantil de Títeres.

18.20 h. El buhonero Ansistur, junto a su esposa Jalida Porsa y la bella Zalima, venderán sus pócimas y brebajes milagrosos entre los visitantes de la fortaleza.

18.30 h. Exhibición de cetrería.

18.50 h. Compañía teatral itinerante: Romance de la Encantá.

Entradas para las jornadas medievales

Las entradas para participar en las jornadas medievales del Castillo de Almodóvar pueden adquirirse en la página web oficial. El precio de la entrada de adultos (mayores de 14 años) es de 18 euros, y para niños, 13 euros.