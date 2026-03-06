Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Carpio se suma a Rute como preseleccionados para el ‘Grand Prix’ de RTVE: esto es lo que buscan para participar

El concurso de RTVE volverá este verano con la competición de 10 localidades españolas

María Roso

Otro municipio cordobés aspira a ser finalista en el concurso veraniego ‘Grand Prix’ que emite La 1 de Radio Televisión Española (RTVE). El Carpio ha sido preseleccionado por el programa para la criba final de contendientes y suma su candidatura para el concurso junto a la de Rute.

El Ayuntamiento de la localidad ha hecho un llamamiento a través de sus redes sociales para que los vecinos participen en una quedada colectiva multitudinaria el próximo martes 10 de marzo, a las 20.00 horas en la Caseta Municipal, con el fin de trasladar a los responsables de la selección de los finalistas “nuestra identidad carpeña”. El consistorio apunta que busca “jugadores con garra, vecinos con arte, gente sin miedo a las cámaras y un capitán.

Estos son los pueblos preseleccionados para el Grand Prix 2026

Poco a poco se van desgranando los preseleccionados para la selección final del concurso de RTVE:

  • Palomares del Río (Sevilla)
  • Serranillos del Valle (Madrid)
  • Ribadavia (Ourense)
  • Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete)
  • Torrelaguna (Madrid)
  • Uceda (Guadalajara)
  • Villacañas (Toledo)
  • El Viso de San Juan (Toledo)
  • Chozas de Canales (Toledo)
  • Golmayo (Soria)
  • Sollana (Valencia)
  • Cantalejo (Segovia)
  • Mondariz (Pontevedra)
  • Camarena (Toledo)
  • Quintana del Rey (Cuenca)
  • Rute (Córdoba)
  • Húevar de Aljarafe (Sevilla)
  • Jamilena (Jaén)
  • El Carpio (Cordoba)

El ‘revival’ del ‘Grand Prix’

El ‘Grand Prix’ fue recuperado por RTVE en el verano de 2023 en respuesta a la aclamación popular que reclamaba el regreso del concurso, que mide diversas habilidades físicas e intelectuales de diferentes pueblos de la geografía española. En cada programa participan dos localidades, divididas en equipo azul y equipo amarillo.

Al frente del programa se mantiene Ramón García como presentador principal, y junto a él repiten Lalachus y Ángela Fernández.

