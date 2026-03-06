El Carpio se suma a Rute como preseleccionados para el ‘Grand Prix’ de RTVE: esto es lo que buscan para participar

Otro municipio cordobés aspira a ser finalista en el concurso veraniego ‘Grand Prix’ que emite La 1 de Radio Televisión Española (RTVE). El Carpio ha sido preseleccionado por el programa para la criba final de contendientes y suma su candidatura para el concurso junto a la de Rute.

El Ayuntamiento de la localidad ha hecho un llamamiento a través de sus redes sociales para que los vecinos participen en una quedada colectiva multitudinaria el próximo martes 10 de marzo, a las 20.00 horas en la Caseta Municipal, con el fin de trasladar a los responsables de la selección de los finalistas “nuestra identidad carpeña”. El consistorio apunta que busca “jugadores con garra, vecinos con arte, gente sin miedo a las cámaras y un capitán.

Estos son los pueblos preseleccionados para el Grand Prix 2026

Poco a poco se van desgranando los preseleccionados para la selección final del concurso de RTVE:

Palomares del Río (Sevilla)

Serranillos del Valle (Madrid)

Ribadavia (Ourense)

Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete)

Torrelaguna (Madrid)

Uceda (Guadalajara)

Villacañas (Toledo)

El Viso de San Juan (Toledo)

Chozas de Canales (Toledo)

Golmayo (Soria)

Sollana (Valencia)

Cantalejo (Segovia)

Mondariz (Pontevedra)

Camarena (Toledo)

Quintana del Rey (Cuenca)

Rute (Córdoba)

Húevar de Aljarafe (Sevilla)

Jamilena (Jaén)

El Carpio (Cordoba)

El ‘revival’ del ‘Grand Prix’

El ‘Grand Prix’ fue recuperado por RTVE en el verano de 2023 en respuesta a la aclamación popular que reclamaba el regreso del concurso, que mide diversas habilidades físicas e intelectuales de diferentes pueblos de la geografía española. En cada programa participan dos localidades, divididas en equipo azul y equipo amarillo.

Al frente del programa se mantiene Ramón García como presentador principal, y junto a él repiten Lalachus y Ángela Fernández.