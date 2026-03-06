TELEVISIÓN
El Carpio se suma a Rute como preseleccionados para el ‘Grand Prix’ de RTVE: esto es lo que buscan para participar
El concurso de RTVE volverá este verano con la competición de 10 localidades españolas
Otro municipio cordobés aspira a ser finalista en el concurso veraniego ‘Grand Prix’ que emite La 1 de Radio Televisión Española (RTVE). El Carpio ha sido preseleccionado por el programa para la criba final de contendientes y suma su candidatura para el concurso junto a la de Rute.
El Ayuntamiento de la localidad ha hecho un llamamiento a través de sus redes sociales para que los vecinos participen en una quedada colectiva multitudinaria el próximo martes 10 de marzo, a las 20.00 horas en la Caseta Municipal, con el fin de trasladar a los responsables de la selección de los finalistas “nuestra identidad carpeña”. El consistorio apunta que busca “jugadores con garra, vecinos con arte, gente sin miedo a las cámaras y un capitán.
Estos son los pueblos preseleccionados para el Grand Prix 2026
Poco a poco se van desgranando los preseleccionados para la selección final del concurso de RTVE:
- Palomares del Río (Sevilla)
- Serranillos del Valle (Madrid)
- Ribadavia (Ourense)
- Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete)
- Torrelaguna (Madrid)
- Uceda (Guadalajara)
- Villacañas (Toledo)
- El Viso de San Juan (Toledo)
- Chozas de Canales (Toledo)
- Golmayo (Soria)
- Sollana (Valencia)
- Cantalejo (Segovia)
- Mondariz (Pontevedra)
- Camarena (Toledo)
- Quintana del Rey (Cuenca)
- Rute (Córdoba)
- Húevar de Aljarafe (Sevilla)
- Jamilena (Jaén)
- El Carpio (Cordoba)
El ‘revival’ del ‘Grand Prix’
El ‘Grand Prix’ fue recuperado por RTVE en el verano de 2023 en respuesta a la aclamación popular que reclamaba el regreso del concurso, que mide diversas habilidades físicas e intelectuales de diferentes pueblos de la geografía española. En cada programa participan dos localidades, divididas en equipo azul y equipo amarillo.
Al frente del programa se mantiene Ramón García como presentador principal, y junto a él repiten Lalachus y Ángela Fernández.
- El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
- Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
- La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
- Renfe estudiará que paren trenes Avant en la estación de Villanueva de Córdoba
- El alcalde de Encinas Reales investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa municipal Encisocial
- La Rambla despide con gratitud a las Hermanas Mercedarias, que dejan el pueblo tras 140 años
- Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 23 años en El Carpio