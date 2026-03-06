Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán

El vuelo de vuelta para este domingo que tenían 30 turistas de Córdoba, Málaga y Sevilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán ha sido finalmente cancelado, por lo que ahora aguardan un vuelo de repatriación del Gobierno que se estaba gestionando mientras cunde la decepción.

Paco García, responsable de la agencia Marathon Viajes, de Montilla (Córdoba), que es uno de los integrantes del grupo, ha informado a Efe de que los turistas han optado por rechazar la oferta que les ha hecho la embajada de volar este domingo de Omán a Bucarest, opción ante la que "se han llevado las manos a la cabeza".

Pese a haberlo descartado, el grupo de 30 sigue incluido en una lista para embarcar en un vuelo de repatriación de Abu Dabi a Madrid que se está gestionando y que sería entre este viernes y sábado, pero continúa a la espera de que se confirme.

Al haberse cancelado el vuelo comercial Abu Dabi-Madrid que tenían para este domingo, la agencia gestiona paralelamente otra opción comercial para el mismo domingo de Omán a Málaga vía Estambul.

García ha explicado que "la gente está muy decepcionada, con una incertidumbre continúa" y que se agarran a cualquier opción posible.

Miembros del grupo de turistas montillanos, en Dubai. / CÓRDOBA

Continúan en un hotel en el centro de Dubai

El grupo permanece en un hotel del centro de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), el mismo que abandonaron finalmente este jueves hasta llegar a Madrid un grupo de 25 turistas de Málaga y Jaén, también atrapados al cerrarse el espacio aéreo por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes.

Una turista malagueña, que estaba igualmente atrapada junto a su hija en Abu Dabi a raíz del conflicto, ha precisado a Efe que lograron finalmente salir el miércoles y pudieron llegar a casa.