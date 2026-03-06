Cofradías
Cabra muestra su devoción al Señor de las Tres Gracias
El acto devocional sirve una vez más para recolectar alimentos que se destinarán al comedor social de Cáritas de Santo Domingo de Guzmán
La parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Cabra acoge este viernes 6 de marzo el tradicional y devoto besapié a Nuestro Padre Jesús de las Necesidades, conocido como el Señor de las Tres Gracias, una cita muy arraigada en la cuaresma egabrense que congregará durante toda la jornada a numerosos fieles y devotos del Cristo.
Desde las nueve de la mañana y hasta las diez de la noche, la imagen, obra del escultor malagueño Salvador Gutiérrez de León (1777-1838), permanece expuesta para la veneración de los fieles, que acuden de manera constante al templo dominico para expresar su fe y cercanía al titular de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Necesidades.
Acción solidaria de la hermandad
La jornada tiene, por otra parte, un marcado carácter solidario, ya que durante todo el día se recogerán alimentos, especialmente perecederos, para el comedor social de Cáritas de la parroquia, de manera que los fieles contribuyen así a la labor asistencial que la entidad desarrolla en la ciudad de la Subbética.
Este acto de veneración popular pone el broche final al solemne triduo que se ha venido celebrado durante los días 3, 4 y 5 de marzo en honor a la imagen cristífera.
