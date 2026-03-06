Buscan a un vecino de Lucena desaparecido desde el miércoles

La Policía Nacional ha abierto una investigación para la localización de un joven de 34 años, José María L.J., en paradero desconocido desde el pasado 4 de marzo, en Lucena.

Según la información difundida este viernes por la organización SOS Desparecidos, el hombre mide aproximadamente 1,80 metros de altura, tiene el cabello negro, ojos negros y una complexión física normal.

Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía han confirmado que han tenido conocimiento de esta desaparición e, inmediatamente, han activado el protocolo establecido para sucesos de esta tipología.

Tal y como ha podido saber Diario CÓRDOBA, la última pista lo sitúa en la estación de autobuses de la localidad.

Colaboración ciudadana

Ante la falta de pistas sobre su ubicación, SOS Desaparecidos ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para ayudar a localizarlo lo antes posible.

Cualquier persona que disponga de información que pueda contribuir a su localización puede ponerse en contacto con la asociación a través del teléfono 868 286 726.