SOS Desaparecidos
Buscan a un vecino de Lucena desaparecido desde el miércoles
Según fuentes de la Policía Nacional, la última pista lo sitúa en la estación de autobuses de la localidad
La Policía Nacional ha abierto una investigación para la localización de un joven de 34 años, José María L.J., en paradero desconocido desde el pasado 4 de marzo, en Lucena.
Según la información difundida este viernes por la organización SOS Desparecidos, el hombre mide aproximadamente 1,80 metros de altura, tiene el cabello negro, ojos negros y una complexión física normal.
Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía han confirmado que han tenido conocimiento de esta desaparición e, inmediatamente, han activado el protocolo establecido para sucesos de esta tipología.
Tal y como ha podido saber Diario CÓRDOBA, la última pista lo sitúa en la estación de autobuses de la localidad.
Colaboración ciudadana
Ante la falta de pistas sobre su ubicación, SOS Desaparecidos ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para ayudar a localizarlo lo antes posible.
Cualquier persona que disponga de información que pueda contribuir a su localización puede ponerse en contacto con la asociación a través del teléfono 868 286 726.
- El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
- Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
- La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
- Renfe estudiará que paren trenes Avant en la estación de Villanueva de Córdoba
- El alcalde de Encinas Reales investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa municipal Encisocial
- La Rambla despide con gratitud a las Hermanas Mercedarias, que dejan el pueblo tras 140 años
- Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 23 años en El Carpio