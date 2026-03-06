Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización extranjerosEl HigueralAmenaza de TrumpInvestigación AdamuzPGOMEnvejecimientoUrbanización El AlamilloAeropuerto CórdobaRute Grand PrixAgenda 'finde'
instagramlinkedin

SOS Desaparecidos

Buscan a un vecino de Lucena desaparecido desde el miércoles

Según fuentes de la Policía Nacional, la última pista lo sitúa en la estación de autobuses de la localidad

Hombre de 34 desparecido en Lucena desde el miércoles.

Hombre de 34 desparecido en Lucena desde el miércoles.

Manuel González

Manuel González

Lucena

La Policía Nacional ha abierto una investigación para la localización de un joven de 34 años, José María L.J., en paradero desconocido desde el pasado 4 de marzo, en Lucena.

Según la información difundida este viernes por la organización SOS Desparecidos, el hombre mide aproximadamente 1,80 metros de altura, tiene el cabello negro, ojos negros y una complexión física normal.

Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía han confirmado que han tenido conocimiento de esta desaparición e, inmediatamente, han activado el protocolo establecido para sucesos de esta tipología.

Tal y como ha podido saber Diario CÓRDOBA, la última pista lo sitúa en la estación de autobuses de la localidad.

Colaboración ciudadana

Ante la falta de pistas sobre su ubicación, SOS Desaparecidos ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para ayudar a localizarlo lo antes posible.

Noticias relacionadas y más

Cualquier persona que disponga de información que pueda contribuir a su localización puede ponerse en contacto con la asociación a través del teléfono 868 286 726.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
  2. Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
  3. La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
  4. Renfe estudiará que paren trenes Avant en la estación de Villanueva de Córdoba
  5. El alcalde de Encinas Reales investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa municipal Encisocial
  6. La Rambla despide con gratitud a las Hermanas Mercedarias, que dejan el pueblo tras 140 años
  7. Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
  8. Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 23 años en El Carpio

Buscan a un vecino de Lucena desaparecido desde el miércoles

Buscan a un vecino de Lucena desaparecido desde el miércoles

El Ayuntamiento de Montilla busca proteger la tonelería local con una Indicación Geográfica Protegida ante la UE

El Ayuntamiento de Montilla busca proteger la tonelería local con una Indicación Geográfica Protegida ante la UE

El cielo del Castillo de Almodóvar se llenará de halcones y águilas en una experiencia inmersiva que viaja al pasado

El cielo del Castillo de Almodóvar se llenará de halcones y águilas en una experiencia inmersiva que viaja al pasado

La Junta impulsa la construcción del nuevo consultorio médico de Añora

La Junta impulsa la construcción del nuevo consultorio médico de Añora

El Higueral y el desconcierto por el agua que brota: "Ha roto el venero de Maroto"

El Higueral y el desconcierto por el agua que brota: "Ha roto el venero de Maroto"

El Carpio se suma a Rute como preseleccionados para el ‘Grand Prix’ de RTVE: esto es lo que buscan para participar

El Carpio se suma a Rute como preseleccionados para el ‘Grand Prix’ de RTVE: esto es lo que buscan para participar

Ni tregua ni sol estable: la Aemet anticipa más chubascos y cambios de temperatura en Córdoba

Ni tregua ni sol estable: la Aemet anticipa más chubascos y cambios de temperatura en Córdoba

El nivel de los embalses de Córdoba sigue subiendo con el impacto de la borrasca Regina

El nivel de los embalses de Córdoba sigue subiendo con el impacto de la borrasca Regina
Tracking Pixel Contents