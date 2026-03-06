La Bonoloto vuelve a sonreír a Montilla con un premio de segunda categoría en el sorteo del viernes

La suerte ha pasado por Montilla en el sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes 6 de marzo, donde se ha validado un boleto premiado de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) que recibirá 34.778,66 euros. No es la primera vez que en las últimas semanas la Bonoloto deja un pellizco en esta localidad cordobesa, ya en febrero se validaron dos premios de segunda categoría dos semanas seguidas.

Según los datos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, la combinación ganadora ha estado formada por los números 01, 15, 31, 38, 41 y 47, con el complementario 09 y reintegro 1. En total, en toda España se registraron seis acertantes de segunda categoría, entre ellos el boleto sellado en la localidad cordobesa.

El premio se validó en el punto de venta situado en la avenida de la Constitución, 17, local C, en Montilla, un establecimiento que ha repartido parte de la suerte de este sorteo.

Punto de venta de loterías en Montilla donde se ha validado un boleto con un premio de la Bonoloto de segunda categoría del sorteo de este viernes 6 de marzo. / CÓRDOBA

Dos acertantes del primer premio

En la primera categoría (seis aciertos) se registraron dos boletos acertantes, cada uno de los cuales recibirá 1.871.532,90 euros. Además, el sorteo dejó 91 acertantes de tercera categoría (cinco aciertos) que percibirán 1.146,55 euros.

En total, el sorteo registró 6.494.559 apuestas, con una recaudación de 3.247.279,50 euros, de los que 1.786.003,73 euros se destinaron al reparto de premios.