Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Córdoba TechParkTrabajadores de IryoCórdoba CFEl HigueralCursos BLET8M CórdobaBesamanos y besapiésSánchez AdamuzRegularización extranjerosDesaparecido Lucena
instagramlinkedin

Lotería

La Bonoloto vuelve a sonreír a Montilla con un premio de segunda categoría en el sorteo del viernes

Un boleto de segunda categoría de la Bonoloto, premiado con 34.778,66 euros, ha sido validado en Montilla, sumándose a otros dos premios similares otorgados en febrero

Bonoloto.

Bonoloto. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La suerte ha pasado por Montilla en el sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes 6 de marzo, donde se ha validado un boleto premiado de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) que recibirá 34.778,66 euros. No es la primera vez que en las últimas semanas la Bonoloto deja un pellizco en esta localidad cordobesa, ya en febrero se validaron dos premios de segunda categoría dos semanas seguidas.

Según los datos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, la combinación ganadora ha estado formada por los números 01, 15, 31, 38, 41 y 47, con el complementario 09 y reintegro 1. En total, en toda España se registraron seis acertantes de segunda categoría, entre ellos el boleto sellado en la localidad cordobesa.

El premio se validó en el punto de venta situado en la avenida de la Constitución, 17, local C, en Montilla, un establecimiento que ha repartido parte de la suerte de este sorteo.

Punto de venta de loterías en Montilla donde se ha validado un boleto con un premio de la Bonoloto de segunda categoría del sorteo de este viernes 6 de marzo.

Punto de venta de loterías en Montilla donde se ha validado un boleto con un premio de la Bonoloto de segunda categoría del sorteo de este viernes 6 de marzo. / CÓRDOBA

Dos acertantes del primer premio

En la primera categoría (seis aciertos) se registraron dos boletos acertantes, cada uno de los cuales recibirá 1.871.532,90 euros. Además, el sorteo dejó 91 acertantes de tercera categoría (cinco aciertos) que percibirán 1.146,55 euros.

Noticias relacionadas

En total, el sorteo registró 6.494.559 apuestas, con una recaudación de 3.247.279,50 euros, de los que 1.786.003,73 euros se destinaron al reparto de premios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
  2. Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
  3. La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
  4. Renfe estudiará que paren trenes Avant en la estación de Villanueva de Córdoba
  5. El alcalde de Encinas Reales investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa municipal Encisocial
  6. La Rambla despide con gratitud a las Hermanas Mercedarias, que dejan el pueblo tras 140 años
  7. Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
  8. Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 23 años en El Carpio

La Bonoloto vuelve a sonreír a Montilla con un premio de segunda categoría en el sorteo del viernes

La Bonoloto vuelve a sonreír a Montilla con un premio de segunda categoría en el sorteo del viernes

El presupuesto de Cabra para 2026 mantiene congeladas las ordenanzas fiscales y conserva las bonificaciones para familias y empresas

El presupuesto de Cabra para 2026 mantiene congeladas las ordenanzas fiscales y conserva las bonificaciones para familias y empresas

La Audiencia Nacional rechaza la denuncia contra Óscar Puente por el accidente de Adamuz al no ser competente

Cruz Roja Palma del Río abre sus puertas para mostrar sus programas y agradecer su entrega a voluntarios y socios

Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán

Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán

Montilla eleva sus plegarias al Cristo de Medinaceli

Montilla eleva sus plegarias al Cristo de Medinaceli

Julio Padilla Carballada pronunciará la Sentencia Romana en Montilla el 28 de marzo

Julio Padilla Carballada pronunciará la Sentencia Romana en Montilla el 28 de marzo

La Policía Nacional investiga la desaparición de José María L. J. en Lucena desde el 4 de marzo

Tracking Pixel Contents