El Ayuntamiento de Puente Genil modifica el tráfico en la calle Industria para reducir atascos

El Ayuntamiento de Puente Genil ha acometido a lo largo de esta semana trabajos de repintado en la calle Industria, concretamente entre la glorieta de Parejo y Cañero y la rotonda de intersección entre la avenida de La Rambla y la calle Antonio Navas López, uno de los principales puntos de entrada y salida del tráfico del casco urbano, donde suelen producirse atascos.

El alcalde, Sergio Velasco, ha explicado que "hemos llevado a cabo una actuación para dejar dos carriles en cada sentido, porque en dirección oeste, desde la avenida de La Rambla en dirección a la Cuesta del Molino, teníamos tres carriles, y en el otro sentido sólo uno, lo cual no obedecía a ningún pensamiento sensato ni lógico". "Entonces, a partir de la calle Francisco Vila, estamos intentando dejar dos carriles en cada sentido, una medida que creemos que va a permitir agilizar el tráfico", añade el regidor.

Tráfico en la calle Industria de Puente Genil. / CÓRDOBA

Más facilidad en los giros del tráfico

Velasco agregó que esta decisión facilitará "el giro de aquellos que bajan desde la avenida de la Rambla hacia la Cuesta del Molino, y vamos a permitir el giro en Francisco Vila hacia la izquierda, porque las dos calles principales de entrada hacia el centro urbano y Santo Domingo y La Pitilla son Antonio Navas López y Francisco Vila, algo que estaba provocando una sobresaturación de la calle Antonio Navas López, con muchos atascos, y lo que queremos es facilitar el tránsito hasta Francisco Vila, ya que antes muchos vehículos tenían que bajar hasta la glorieta de Parejo y Cañero, cambiar de sentido en el interior de la misma, y volver nuevamente hacia arriba, lo que estaba provocando un cierto embotellamiento".

"Con estas medidas esperamos ganar en fluidez, aunque en tráfico hay que esperar después a ver cómo marchan las cosas, pero yo siempre digo que lo que funciona sobre plano, suele funcionar en la realidad, por lo tanto, esperamos que mejoremos el tráfico en la entrada de Puente Genil con esta actuación que ya este viernes prevemos que esté completamente operativa", finalizó el alcalde.