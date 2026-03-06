El Ayuntamiento de Montilla busca proteger la tonelería local con una Indicación Geográfica Protegida ante la UE

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, se ha reunido con responsables del sector tonelero de la localidad y con la Asociación de Empresarios de la Madera y el Mueble de Córdoba (Uniema) para avanzar en la posibilidad de que la tonelería montillana pueda constituirse como Indicación Geográfica Protegida (IGP) dentro del nuevo marco europeo para productos artesanales e industriales.

Este encuentro se enmarca en la iniciativa que está impulsando el Ayuntamiento de Montilla, con el delegado del Área de Desarrollo Económico, Valeriano Rosales, a la cabeza, para acompañar al sector en el estudio y posible tramitación de esta figura de reconocimiento, recientemente extendida por la Unión Europea a los productos artesanales e industriales.

Ya se han producido contactos con la Junta de Andalucía

En este proceso, desde el Consistorio también se han mantenido contactos y reuniones con responsables de la Junta de Andalucía, concretamente con la Consejería de Industria, Energía y Minas, administración que canaliza este tipo de procedimientos en el ámbito autonómico. Tanto desde la Junta como desde el propio Ayuntamiento se ha valorado positivamente la iniciativa y el potencial que puede tener para un sector con tanta tradición en el territorio.

El alcalde de Montilla ha señalado que esta iniciativa supone "un paso importante para proteger y poner en valor uno de los oficios industriales más representativos de nuestra ciudad". En este sentido, el regidor ha destacado que "la tonelería forma parte de la identidad de Montilla, estrechamente ligada a nuestra tradición vitivinícola, y creemos que esta nueva figura europea puede ayudar a reforzar su reconocimiento y proyección".

Asimismo, Rafael Llamas ha subrayado que "desde el Ayuntamiento queremos acompañar al sector en todo el proceso de estudio y tramitación para que, si existe consenso entre las empresas, podamos avanzar hacia un reconocimiento que proteja el nombre y el prestigio de la tonelería montillana. Además de proteger el producto, esta distinción puede suponer un impulso para la economía local, favoreciendo la inversión, el desarrollo de las empresas y la consolidación del empleo especializado, al tiempo que mejora la visibilidad del producto en mercados nacionales e internacionales".

Producto, origen y saber hacer durante generaciones

Por su parte, el concejal de Desarrollo Económico, Valeriano Rosales, ha explicado que la nueva normativa europea permite que productos vinculados históricamente a un territorio puedan proteger su nombre y su reputación mediante una indicación geográfica. "Esta herramienta reconoce la relación entre el producto, su origen y el saber hacer acumulado durante generaciones, algo que encaja perfectamente con la realidad de la tonelería en Montilla", ha señalado.

El responsable municipal también ha destacado que entre las principales ventajas de esta figura se encuentra la protección legal del nombre del producto, evitando usos indebidos o imitaciones y garantizando una competencia leal en el mercado.

El sector tonelero conoce los pasos que debe seguir

Durante la reunión se han abordado los requisitos, el procedimiento de registro y las oportunidades que esta figura puede representar para la tonelería montillana, un sector con una larga tradición en la ciudad y estrechamente vinculado a la cultura del vino y a la identidad industrial del municipio.

Desde el Ayuntamiento de Montilla se ha trasladado al sector la voluntad municipal de facilitar los espacios de coordinación necesarios para que, si existe consenso entre las empresas implicadas, pueda iniciarse el proceso de trabajo que permita avanzar hacia este reconocimiento europeo.