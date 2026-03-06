El presupuesto de Cabra para 2026 mantiene congeladas las ordenanzas fiscales y conserva las bonificaciones para familias y empresas

El pleno del Ayuntamiento de Cabra aprobó en la sesión extraordinaria celebrada este viernes 6 de marzo el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 29.757.049,77 euros. La cifra supone un incremento de 3.530.785,17 euros respecto al ejercicio anterior, un 13,46% más que en 2025.

Las cuentas salieron adelante con los votos a favor del equipo de gobierno del PP que preside el alcalde Fernando Priego, los votos en contra de PSOE y Vox y la abstención de Unidad Vecinal Egabrense (Uvega). El regidor explicó que el objetivo es garantizar la estabilidad financiera, mejorar los servicios públicos y seguir impulsando el desarrollo económico y social del municipio, combinando prudencia financiera, inversión en infraestructuras y compromiso social para mejorar la calidad de vida, subrayando que estas cuentas permiten mantener servicios, reforzar inversión y avanzar en más proyectos para la ciudad.

El incremento presupuestario responde principalmente al aumento previsto en la recaudación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), derivado de diversos proyectos de inversión que comenzarán a ejecutarse este año, así como a la financiación de fondos europeos Feder para el Plan de Actuación Integrado (PAI) “Cabra Crece Contigo”, que ha obtenido la máxima puntuación en la provincia de Córdoba y el quinto puesto en Andalucía entre los municipios intermedios.

Congeladas las ordenanzas fiscales para 2026

El presupuesto mantiene congeladas las ordenanzas fiscales para 2026 y conserva un sistema de bonificaciones destinado a familias y empresas. Destacan las bonificaciones del IBI para familias numerosas, entre el 50% y el 90%, así como la exención del impuesto de vehículos para personas con discapacidad y maquinaria agrícola.

También se mantienen incentivos fiscales para fomentar la movilidad sostenible, con una bonificación del 75% para vehículos eléctricos y del 50% durante diez años para los híbridos, además de reducciones en la tasa de basura para familias con rentas inferiores al 60% del IPREM o para quienes utilicen el Punto Limpio.

El capítulo de inversiones reales alcanzará los 5,37 millones de euros, un 55,45% más que en 2025. Entre las actuaciones previstas figuran la construcción de un nuevo depósito de agua en La Atalaya, la rehabilitación del puente del Junquillo y su entorno, la creación de un campo de fútbol 7 y un circuito de trial, además de mejoras en caminos rurales, vías públicas, parques y jardines y la ampliación del cementerio municipal.

Asimismo, el presupuesto destina 1,8 millones de euros a programas de empleo vinculados al PFEA para favorecer la contratación de trabajadores agrícolas y mejorar infraestructuras municipales.

Las cuentas mantienen además líneas de apoyo social como ayudas familiares y de emergencia, el programa de adaptación funcional de viviendas, la oficina de apoyo a familias en riesgo de pérdida de vivienda y ayudas para material escolar y asociaciones de madres y padres.

El presupuesto contempla la formalización de un préstamo de 1,125 millones de euros para financiar parte de las inversiones y el nivel de deuda se sitúa en el 30,82%, muy por debajo del límite legal del 110%.