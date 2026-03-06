Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Córdoba TechParkTrabajadores de IryoCórdoba CFEl HigueralCursos BLET8M CórdobaBesamanos y besapiésSánchez AdamuzRegularización extranjerosDesaparecido Lucena
instagramlinkedin

Cuentas municipales

El presupuesto de Cabra para 2026 mantiene congeladas las ordenanzas fiscales y conserva las bonificaciones para familias y empresas

El Ayuntamiento de Cabra aprueba el presupuesto municipal para 2026, con un aumento del 13,46% respecto al año anterior, destinando fondos a infraestructuras, servicios públicos y programas sociales

Pleno municipal en el Ayuntamiento de Cabra donde se han aprobado los presupuestos de 2026.

Pleno municipal en el Ayuntamiento de Cabra donde se han aprobado los presupuestos de 2026. / J. Moreno

José Moreno

José Moreno

Cabra

El pleno del Ayuntamiento de Cabra aprobó en la sesión extraordinaria celebrada este viernes 6 de marzo el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 29.757.049,77 euros. La cifra supone un incremento de 3.530.785,17 euros respecto al ejercicio anterior, un 13,46% más que en 2025.

Las cuentas salieron adelante con los votos a favor del equipo de gobierno del PP que preside el alcalde Fernando Priego, los votos en contra de PSOE y Vox y la abstención de Unidad Vecinal Egabrense (Uvega). El regidor explicó que el objetivo es garantizar la estabilidad financiera, mejorar los servicios públicos y seguir impulsando el desarrollo económico y social del municipio, combinando prudencia financiera, inversión en infraestructuras y compromiso social para mejorar la calidad de vida, subrayando que estas cuentas permiten mantener servicios, reforzar inversión y avanzar en más proyectos para la ciudad.

El incremento presupuestario responde principalmente al aumento previsto en la recaudación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), derivado de diversos proyectos de inversión que comenzarán a ejecutarse este año, así como a la financiación de fondos europeos Feder para el Plan de Actuación Integrado (PAI) “Cabra Crece Contigo”, que ha obtenido la máxima puntuación en la provincia de Córdoba y el quinto puesto en Andalucía entre los municipios intermedios.

Congeladas las ordenanzas fiscales para 2026

El presupuesto mantiene congeladas las ordenanzas fiscales para 2026 y conserva un sistema de bonificaciones destinado a familias y empresas. Destacan las bonificaciones del IBI para familias numerosas, entre el 50% y el 90%, así como la exención del impuesto de vehículos para personas con discapacidad y maquinaria agrícola.

También se mantienen incentivos fiscales para fomentar la movilidad sostenible, con una bonificación del 75% para vehículos eléctricos y del 50% durante diez años para los híbridos, además de reducciones en la tasa de basura para familias con rentas inferiores al 60% del IPREM o para quienes utilicen el Punto Limpio.

El capítulo de inversiones reales alcanzará los 5,37 millones de euros, un 55,45% más que en 2025. Entre las actuaciones previstas figuran la construcción de un nuevo depósito de agua en La Atalaya, la rehabilitación del puente del Junquillo y su entorno, la creación de un campo de fútbol 7 y un circuito de trial, además de mejoras en caminos rurales, vías públicas, parques y jardines y la ampliación del cementerio municipal.

Asimismo, el presupuesto destina 1,8 millones de euros a programas de empleo vinculados al PFEA para favorecer la contratación de trabajadores agrícolas y mejorar infraestructuras municipales.

Las cuentas mantienen además líneas de apoyo social como ayudas familiares y de emergencia, el programa de adaptación funcional de viviendas, la oficina de apoyo a familias en riesgo de pérdida de vivienda y ayudas para material escolar y asociaciones de madres y padres.

Noticias relacionadas y más

El presupuesto contempla la formalización de un préstamo de 1,125 millones de euros para financiar parte de las inversiones y el nivel de deuda se sitúa en el 30,82%, muy por debajo del límite legal del 110%.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
  2. Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
  3. La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
  4. Renfe estudiará que paren trenes Avant en la estación de Villanueva de Córdoba
  5. El alcalde de Encinas Reales investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa municipal Encisocial
  6. La Rambla despide con gratitud a las Hermanas Mercedarias, que dejan el pueblo tras 140 años
  7. Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
  8. Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 23 años en El Carpio

El presupuesto de Cabra para 2026 mantiene congeladas las ordenanzas fiscales y conserva las bonificaciones para familias y empresas

El presupuesto de Cabra para 2026 mantiene congeladas las ordenanzas fiscales y conserva las bonificaciones para familias y empresas

La Audiencia Nacional rechaza la denuncia contra Óscar Puente por el accidente de Adamuz al no ser competente

Cruz Roja Palma del Río abre sus puertas para mostrar sus programas y agradecer su entrega a voluntarios y socios

Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán

Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán

Montilla eleva sus plegarias al Cristo de Medinaceli

Montilla eleva sus plegarias al Cristo de Medinaceli

Julio Padilla Carballada pronunciará la Sentencia Romana en Montilla el 28 de marzo

Julio Padilla Carballada pronunciará la Sentencia Romana en Montilla el 28 de marzo

La Policía Nacional investiga la desaparición de José María L. J. en Lucena desde el 4 de marzo

La última menor que permanecía ingresada tras el accidente de Adamuz abandona el hospital Reina Sofía

La última menor que permanecía ingresada tras el accidente de Adamuz abandona el hospital Reina Sofía
Tracking Pixel Contents