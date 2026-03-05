'Sofía te cocina' y su receta viral de Montilla: "Las gastronomía cordobesa va mucho más allá del flamenquín, el salmorejo y el rabo de toro"

La cocinera e influencer gastronómica Sofía Cruz, conocida en redes como Sofía te cocina, quiso rendir homenaje recientemente a su pueblo con una receta muy especial. Coincidiendo con el Día de Andalucía, la creadora de contenido publicó en TikTok un vídeo en el que prepara alcachofas a la montillana, el plato tradicional de Montilla y uno de los sabores con los que creció.

“Haciendo esta receta también le doy un homenaje a mi pueblo”, comenta en el vídeo, que supera ya las 55.000 reproducciones. La publicación forma parte de su serie Cocinando Andalucía, en la que recorre distintas recetas tradicionales de la región.

Una receta sencilla y muy ligada a Montilla

En el vídeo, Sofía Cruz muestra paso a paso cómo preparar este plato tradicional. Tras limpiar las alcachofas y quedarse con los corazones, los introduce en un bol con agua, limón y una rama de perejil para evitar que se oxiden. Después, cuece las alcachofas en agua con sal mientras prepara un sofrito en una sartén con cebolla y ajo. El toque característico de la receta llega con una copa de vino de Montilla, un guiño a la tierra que da nombre al plato.

A continuación, añade parte del agua de la cocción de las alcachofas mezclada con maicena para espesar la salsa. Cuando alcanza la textura adecuada, incorpora tacos de jamón y, finalmente, las alcachofas, que se cocinan durante unos cinco minutos más para integrar todos los sabores. El resultado, según resume la propia creadora, es un plato “rico, sano y fácil de hacer”.

Orgullo local en los comentarios

El vídeo ha despertado numerosas reacciones entre los seguidores de la influencer, aprovechando algunos de ellos para expresar su orgullo por Montilla e incluso sus ganas de visitar el municipio. No en vano, la receta sirve también para reivindicar que la cocina de la provincia es muy diversa y tiene vida más allá de los platos más populares, como ella misma expresa: "La gastronomía cordobesa va mucho más allá del flamenquín, el salmorejo o el rabo de toro".

Noticias relacionadas

Una copa de vino Montilla-Moriles en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Para completar el plato, Sofía Cruz deja además una última recomendación como guiño a sus raíces: acompañar las alcachofas con un vino de Montilla, cerrando así un pequeño homenaje gastronómico a su pueblo. “¿Se le puede pedir algo más a la vida?”, concluye la influencer.