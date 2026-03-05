Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Sofía te cocina' y su receta viral de Montilla: "Las gastronomía cordobesa va mucho más allá del flamenquín, el salmorejo y el rabo de toro"

La cocinera e influencer gastronómica hace un homenaje a su pueblo con un plato clásico de la cocina cordobesa

Vista de Montilla y de 'Sofía te cocina' con su plato.

Vista de Montilla y de 'Sofía te cocina' con su plato. / Córdoba

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

La cocinera e influencer gastronómica Sofía Cruz, conocida en redes como Sofía te cocina, quiso rendir homenaje recientemente a su pueblo con una receta muy especial. Coincidiendo con el Día de Andalucía, la creadora de contenido publicó en TikTok un vídeo en el que prepara alcachofas a la montillana, el plato tradicional de Montilla y uno de los sabores con los que creció.

“Haciendo esta receta también le doy un homenaje a mi pueblo”, comenta en el vídeo, que supera ya las 55.000 reproducciones. La publicación forma parte de su serie Cocinando Andalucía, en la que recorre distintas recetas tradicionales de la región.

Una receta sencilla y muy ligada a Montilla

En el vídeo, Sofía Cruz muestra paso a paso cómo preparar este plato tradicional. Tras limpiar las alcachofas y quedarse con los corazones, los introduce en un bol con agua, limón y una rama de perejil para evitar que se oxiden. Después, cuece las alcachofas en agua con sal mientras prepara un sofrito en una sartén con cebolla y ajo. El toque característico de la receta llega con una copa de vino de Montilla, un guiño a la tierra que da nombre al plato.

A continuación, añade parte del agua de la cocción de las alcachofas mezclada con maicena para espesar la salsa. Cuando alcanza la textura adecuada, incorpora tacos de jamón y, finalmente, las alcachofas, que se cocinan durante unos cinco minutos más para integrar todos los sabores. El resultado, según resume la propia creadora, es un plato “rico, sano y fácil de hacer”.

Orgullo local en los comentarios

El vídeo ha despertado numerosas reacciones entre los seguidores de la influencer, aprovechando algunos de ellos para expresar su orgullo por Montilla e incluso sus ganas de visitar el municipio. No en vano, la receta sirve también para reivindicar que la cocina de la provincia es muy diversa y tiene vida más allá de los platos más populares, como ella misma expresa: "La gastronomía cordobesa va mucho más allá del flamenquín, el salmorejo o el rabo de toro".

La Diputación de Córdoba presentará los vinos Montilla-Moriles a través de Europe Direct.

Una copa de vino Montilla-Moriles en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Para completar el plato, Sofía Cruz deja además una última recomendación como guiño a sus raíces: acompañar las alcachofas con un vino de Montilla, cerrando así un pequeño homenaje gastronómico a su pueblo. “¿Se le puede pedir algo más a la vida?”, concluye la influencer.

La Diputación de Córdoba destina más de 2,3 millones de euros al mantenimiento y mejora de 80 centros educativos de la provincia

El PSOE pide una comisión de investigación en Encinas Reales sobre el supuesto caso de clientelismo del PP en una empresa pública

Este es el llamamiento del pueblo de Rute tras ser preseleccionado para participar en el ‘Grand Prix’ de RTVE

'Sofía te cocina' y su receta viral de Montilla: "Las gastronomía cordobesa va mucho más allá del flamenquín, el salmorejo y el rabo de toro"

La Junta espera que "se logre avanzar muchísimo" con la apertura de las cajas negras de los trenes

Hornachuelos impulsará más de 1,2 millones en inversiones en 2026 tras aprobar su presupuesto municipal

Iznájar solicitará la declaración BIC para la representación de El Paso y los rituales pasionistas

La olivarera Dcoop, preocupada ante una amenaza de embargo de EEUU que "nos haría mucho daño"
