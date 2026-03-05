El Ayuntamiento de Puente Genil inicia los trabajos de reposición de adoquines en el centro de la localidad

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha informado sobre las obras que recientemente han comenzado en la zona del Paseo del Romeral, "unos trabajos que forman parte del contrato de mantenimiento de vías públicas que se quedó firmado y operativo a primeros de 2026, pero que, como consecuencia de las lluvias ininterrumpidas de los meses de enero y febrero, tuvieron que posponerse al no poder realizarse muchos de esos trabajos previstos que nos hubiese gustado ir solventando".

Velasco indicó que "ayer comenzaron los trabajos de reparación del adoquinado del Paseo del Romeral, un lugar que se encontraba especialmente deteriorado, y nuestra intención es ir acometiendo intervenciones en una serie de calles que son especialmente importantes en Puente Genil, también de cara a la Semana Santa, con la idea de que esas actuaciones queden ejecutadas antes del Viernes de Dolores".

La planificación de actuaciones incluye el Paseo del Romeral, en la parte de la calle Cruz del Estudiante que se encuentra más a la esquina con Correos y Cristóbal Castillo, y también se van a hacer actuaciones puntuales en otras calles como Aguilar y Horno. "Repito, no se ha hecho antes porque no ha habido ocasión debido a la meteorología que hemos tenido durante este pasado mes y medio", insistió.

Reposición de adoquines en el Paseo del Romeral de Puente Genil. / V. Requena

IU pide un estudio técnico

Por otra parte, Izquierda Unida ha solicitado al equipo de gobierno la realización de un estudio técnico detallado sobre el estado actual del adoquinado en la zona de la Cruz del Estudiante, ante el deterioro que se viene observando y las quejas trasladadas por vecinos y usuarios. "Consideramos necesario determinar con claridad si las deficiencias detectadas responden al desgaste ordinario por el uso o si, por el contrario, pueden existir defectos de ejecución o vicios constructivos que deban ser objeto de revisión. Entendemos que, una vez emitido el correspondiente informe técnico municipal, debe valorarse jurídicamente la posible exigencia de responsabilidades al contratista dentro del marco de las garantías legales aplicables, incluida, en su caso, la responsabilidad decenal si la naturaleza de los daños así lo justificara".

"Creemos firmemente que la correcta ejecución de las obras públicas y la defensa de los intereses municipales exigen actuar con rigor técnico y jurídico. Cualquier actuación financiada con fondos públicos debe cumplir los estándares de calidad exigibles y no puede terminar suponiendo un coste añadido para el Ayuntamiento ni para la ciudadanía", indican desde IU.