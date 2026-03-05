El PSOE pide una comisión de investigación en Encinas Reales sobre el supuesto caso de clientelismo del PP en una empresa pública

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha pedido al alcalde de Encinas Reales, Gabriel Prieto, que acepte y promueva la creación de una comisión de investigación en el Consistorio para aclarar “hasta el último detalle” el escándalo del enchufe de familiares de cargos del PP en la empresa municipal Encisocial, una sociedad cuya creación y desarrollo está bajo sospecha por esta presunta red de clientelismo.

Tras una reunión con la dirección socialista local encabezada por la secretaria general, Gabriel González, Lola Campos, Crespín ha exigido “explicaciones y transparencia” para que toda la ciudadanía sepa qué ha pasado en el Ayuntamiento, cómo se ha constituido la empresa municipal Encisocial y cuál ha sido el proceso de contratación de personal, entre los que se hallaban familiares de ediles del equipo de gobierno, como la mujer del teniente de alcalde, Francisco Ramírez, y la novia del concejal de Juventud, Antonio Jesús Tejero.

“Todo parece indicar que ha habido un abuso de sus cargos para contratar a familiares en un claro caso de nepotismo y trato de favor”, ha afirmado Crespín, que ha instado al alcalde del municipio, Gabriel Prieto, a dar explicaciones pertinentes “con luz y taquígrafos” en un Pleno extraordinario donde esté presente toda la Corporación, así como a abrir una investigación interna que recopile todo el proceso y depure responsabilidades.

"Malversación, nepotismo y red clientelar"

Para la socialista, “el alcalde no puede mirar a otro lado diciendo que no sabía nada” por haber repartido sus funciones y renunciado a su liberación al comenzar a trabajar externamente: “Él es el responsable último de lo que ocurre en el Ayuntamiento, y no vale únicamente con que desde su partido, el PP, se retire la militancia a los implicados”.

Crespín ha llamado a aclarar todo lo que tiene que ver con Encisocial, una empresa municipal creada a principios de año y presidida por el propio alcalde, dedicada a la ayuda a domicilio, residencias y educación, y que está bajo sospecha por esta presunta red de clientelismo. “Lo que ha hecho el Gobierno local del PP es malversar la confianza que los ciudadanos y ciudadanas de Encinas Reales le dieron, por lo que hay que pedir también al PP y a su presidente provincial, Adolfo Molina, que venga aquí a dar la cara”, ha concluido.

Por su parte, la secretaria general del PSOE local, Lola Campos, ha cargado contra el alcalde, Gabriel Prieto, “por decir que no sabía nada de lo que pasaba allí cuando él era el presidente de la empresa municipal, y lo que ha hecho es echarle la culpa a la oposición y a la corporación anterior”. Campos ha informado que el Grupo Socialista lleva meses pidiendo información de cómo se estaba gestionando Encisocial y el modo en que se estaban desarrollando los procesos selectivos de plazas, puestos que, ha afirmado, no fueron aprobados en el consejo de administración ni cumplían con los principios de capacidad, mérito y publicidad.

“El alcalde lleva casi tres años de responsabilidad, y si en sólo dos meses de la constitución de Encisocial se ha generado esta crisis de confianza, qué no habrá pasado a lo largo de todo el mandato”, ha preguntado la también diputada provincial, que rechaza el silencio por respuesta del regidor: “Nos merecemos un alcalde que no eluda responsabilidades y si no es capaz de ello, debería plantearse continuar en su puesto”.