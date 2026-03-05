Los efectos del temporal
El Ayuntamiento de Priego estima en 1,4 millones de euros los daños en infraestructuras municipales tras las borrascas
El delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina, visita Priego para evaluar los daños del temporal, especialmente en la carretera A-4154, donde el Ayuntamiento pide "una solución definitiva"
El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha visitado este jueves Priego de Córdoba, donde junto al alcalde, Juan Ramón Valdivia, ha supervisado los daños ocasionados por el último tren de borrascas, especialmente en la carretera A-4154, para la que el Ayuntamiento le ha pedido "una solución definitiva". "No es solamente recuperar el firme o habilitar algún carril para poder pasar; es una carretera muy afectada y la solución, aunque pueda tardar más de lo que deseemos, debe ser duradera", indicó.
Durante la comparecencia se han detallado las actuaciones en marcha y las líneas de ayudas activadas por las distintas administraciones. El alcalde ha agradecido la presencia del delegado y el respaldo mostrado por la Junta durante los días más complicados del temporal y ha destacado la labor de los nueve operarios del Infoca y del Cedefo de Carcabuey, dependientes de la Junta de Andalucía, cuya intervención calificó de "vital" para atender las incidencias registradas.
1,4 millones en daños en infraestructuras municipales
El Ayuntamiento ha realizado una primera estimación de daños en infraestructuras municipales que asciende a 1,4 millones de euros. Valdivia explicó que ya está en funcionamiento la oficina de emergencias instalada en El Palenque, donde desde hace dos días se atiende a vecinos y propietarios para informar y tramitar las ayudas convocadas tanto por la Junta como por el Gobierno de España. "Vamos a hacer todo lo imprescindible para que Priego esté, al menos, igual que antes de este tren de borrascas", afirmó.
En la provincia de Córdoba, las pérdidas agrícolas superan los 330 millones de euros, mientras que en la zona de Priego se estiman en 17,5 millones, con especial incidencia en el olivar. Las solicitudes podrán presentarse en la primera quincena de abril y las resoluciones comenzarán a notificarse previsiblemente en junio.
En materia de caminos rurales, la Junta actuará directamente con intervenciones que pueden alcanzar los 100.000 euros por kilómetro. En la provincia cordobesa se calcula que hay hasta 125 kilómetros afectados. Asimismo, se han adjudicado 2,5 millones de euros para caminos forestales y vías pecuarias.
Hasta 26 carreteras autonómicas han sufrido cortes
Respecto a la red viaria autonómica, 26 carreteras de la provincia han sufrido cortes y ya se está actuando en el 100% de los tramos afectados, con una inversión de 28,3 millones de euros. En Priego, además de la A-4154, se interviene en la A-339 y la A-333. En el ámbito educativo, 19 centros de la provincia han requerido actuaciones de urgencia por valor de 3,6 millones de euros.
En el caso de Priego, están previstas intervenciones en el Conservatorio de Música, el IES Fernando III El Santo y el colegio Niceto Alcalá-Zamora. Además, la Junta ha habilitado hasta 50 millones de euros para infraestructuras municipales, cuyo plazo de comunicación de daños finaliza el próximo lunes 9 de marzo.
