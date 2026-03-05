Montilla aprueba el nuevo contrato de ayuda a domicilio con un presupuesto de 5,4 millones y mejoras para las trabajadoras

El Pleno del Ayuntamiento de Montilla ha aprobado la adjudicación del nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio y la adhesión del municipio al Consorcio Metropolitano de Transportes de Córdoba. Durante la sesión, el alcalde, Rafael Llamas, valoró positivamente la aprobación del contrato del servicio de ayuda a domicilio y felicitó a todos los grupos de la Corporación municipal por respaldar una medida que considera "de gran alcance social".

El regidor señaló que "hablamos del contrato más importante del Ayuntamiento no solo por su cuantía económica, sino por el impacto humano que tiene. No hay nada más gratificante que poder garantizar dignidad a muchísimas personas dependientes de nuestro municipio".

Además, el alcalde subrayó que la aprobación del nuevo contrato permitirá dar continuidad a una prestación considerada esencial para el bienestar de la población. En ese sentido, afirmó que "son muchos los ayuntamientos de la provincia y de fuera de ella donde existen dificultades en esta prestación. En Montilla podemos decir que seguimos prestando este servicio de una manera muy positiva para nuestros vecinos".

Entrará en vigor el 2 de abril

Por su parte, el teniente de alcalde de Bienestar Social y Cultura, Manuel Carmona, destacó que la aprobación del contrato resultaba necesaria para evitar una prórroga del actual servicio, cuyo vencimiento está previsto para el próximo 1 de abril. El nuevo contrato, que entrará en vigor el 2 de abril, cuenta con un presupuesto total de 5,4 millones de euros y presta atención en la actualidad a más de 600 familias de Montilla.

De igual modo, Carmona explicó que la empresa adjudicataria, Monsecor, fue la mejor valorada por los servicios técnicos municipales, al obtener una puntuación de 29,75 puntos frente a los 20,5 puntos de la siguiente oferta presentada. Monsecor presta servicios en este ámbito desde su fundación y se ha consolidado como una empresa de referencia tanto en Montilla como en diversos municipios de la provincia de Córdoba.

Mejoras que incorpora el servicio

El nuevo contrato se articula en torno a tres ejes principales orientados a la evolución del servicio, la incorporación de nuevas soluciones sociales y la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras. Entre las novedades previstas se incluye la puesta en marcha de servicios complementarios que podrán prestarse en los propios domicilios, como podología, peluquería o fisioterapia, con el objetivo de ofrecer una atención más integral a las personas usuarias que presentan dificultades de movilidad.

Además, el contrato contempla la reserva permanente de tres plazas de urgencia social en el Centro Residencial para Mayores San Juan de Dios, una medida que permitirá dar respuesta inmediata a situaciones imprevistas como accidentes domésticos o crisis familiares, evitando así el traslado de las personas afectadas a otros municipios.

En materia laboral, el nuevo contrato incorpora diferentes mejoras dirigidas a las trabajadoras del servicio. Entre ellas figura el compromiso de que al menos el 85 por ciento de la plantilla disponga de contrato indefinido, así como nuevas medidas orientadas a favorecer la conciliación y el bienestar laboral, entre las que se encuentran ayudas a la movilidad, un cheque guardería del 30 por ciento y la habilitación de espacios de descanso y comedor.

Interior de la residencia San Juan de Dios de Montilla, que gestiona Monsecor. / José Antonio Aguilar

Durante el debate plenario, la portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Tejada, manifestó el apoyo de su formación a la propuesta al considerar que "los criterios de valoración aplicados son criterios objetivos", y planteó la necesidad de realizar un seguimiento de las nuevas medidas contempladas en el contrato.

Por otro lado, la portavoz del Grupo municipal de Izquierda Unida, Rosa Rodríguez, justificó la abstención de su grupo argumentando que se trata de un asunto que, a su juicio, "no se ha tratado con suficiente antelación", al tiempo que defendió la conveniencia de avanzar en el futuro hacia un modelo de gestión directa del servicio por parte del propio Ayuntamiento. Finalmente, el punto quedó aprobado con los votos favorables de los grupos municipales del PSOE y del PP, mientras que IU optó por la abstención.

Adhesión al Consorcio Metropolitano de Transportes

En la misma sesión plenaria también se aprobó la propuesta de adhesión de Montilla al Consorcio Metropolitano de Transportes, una entidad pública constituida en 2008 con el objetivo de crear y gestionar las infraestructuras y los servicios de transporte en el área metropolitana de Córdoba. La iniciativa fue respaldada por la mayoría de los grupos municipales.

Con sede en la estación de autobuses de la capital, el Consorcio Metropolitano de Transportes está integrado en la actualidad por la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y los ayuntamientos de Almodóvar del Río, La Carlota, El Carpio, Córdoba, Espejo, Fernán Núñez, Guadalcázar, Montemayor, Obejo, Pedro Abad, Posadas, San Sebastián de los Ballesteros, La Victoria, Villafranca, Villaharta y Villaviciosa.

A su vez, los municipios de Baena, Castro del Río, La Guijarrosa, Montoro y Villa del Río tienen un acuerdo de actuación preferente con el Consorcio Metropolitano de Transportes, cuyo principal objetivo es el de articular la cooperación económica, técnica y administrativa entre las Administraciones consorciadas para coordinar la creación y gestión de las infraestructuras y servicios de transporte. De este modo, los vecinos de todos estos municipios tienen la posibilidad de hacer uso del transporte público a un precio más reducido.