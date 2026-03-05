El ministro Planas defiende los instrumentos de defensa comercial de la Unión Europea ante las amenazas de EEUU

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha visitado este jueves Pozoblanco para participar en la clausura de las Jornadas Técnicas de Covap. Antes, en una atención a medios de comunicación, Planas ha abordado la preocupación del sector primario ante las amenazas de Estados Unidos por la postura del Gobierno de España ante la guerra en Irán. Planas ha asegurado que "hay que mantener la serenidad, el seguimiento y, evidentemente, tenemos, si procede, instrumentos de respuesta al respecto".

En cifras, Planas ha explicado que el 4,2% de las exportaciones se sitúan en Estados Unidos, lo que se traduce en algo más de 3.200 millones de euros, dejando claro que "queremos tener buenas relaciones con todo el mundo y las tenemos desde un punto de vista de respeto de las normas comerciales y en el cumplimiento de los derechos y obligaciones que corresponden a una relación comercial".

Europa como defensa comercial

En este sentido, el ministro ha destacado que "formamos parte de la Unión Europea, con lo que, ante cualquier medida comercial que se quiera adoptar, hay instrumentos defensivos del propio marco europeo y los propios del Gobierno de España". Luis Planas ha defendido en este punto los acuerdos como Mercosur o los alcanzados con India o Indonesia por la necesidad de diversificar, ya que "si no estuvieran firmados habría que negociarlos urgentemente para conseguir esa diversificación".

Aunque la actualidad ha mandado, Luis Planas también ha hecho referencia a la temática de las jornadas técnicas exponiendo que "creo que se parte de una situación en la que el mundo rural y el mundo urbano se conocen y se comprenden mal. Creo que es muy importante contribuir a la mejor comunicación y conocimiento de lo que pasa en el mundo rural en el mundo urbano y al contrario".

Además de esa comunicación bidireccional, el titular de Agricultura ha tratado el etiquetado de los alimentos defendiendo que "soy partidario de un etiquetado de origen de todos los alimentos, vengan de donde vengan. El ciudadano tiene derecho a conocer las características, pero también su origen".

Desacuerdo con Nutri-Score

Por otro lado, Planas ha tratado el contenido nutricional mostrando su desacuerdo con Nutri-Score porque "no me parece una referencia desde el punto de vista del contenido nutricional, aunque algunas empresas y algunos países lo hayan adoptado".

Por último, el ministro no ha dejado atrás la desinformación o "bulos" sobre la comunicación agroalimentaria, algo que "tenemos que combatir todos, en primer lugar las administraciones públicas, las empresas, pero también los comunicadores".