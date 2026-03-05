Mercadona inicia en Lucena las obras de su nuevo supermercado con una inversión de 4,8 millones de euros

Una vez concluido el complicado expediente administrativo y técnico, se han iniciado las obras de construcción del nuevo supermercado de Mercadona en la avenida de la Infancia de Lucena, junto a la Cooperativa Olivarera. Notificada la correspondiente licencia municipal el pasado 20 de febrero, la intervención, sobre una parcela de 8.700 metros cuadrados, empezaba el pasado 23 de febrero de forma oficial.

La empresa nacional del sector de la distribución invierte 4,8 millones en unas instalaciones comerciales de última generación, con los servicios más modernos y que integrarán espacios para comer y preparación de alimentos. El plazo de ejecución de los trabajos contempla nueve meses y, en consecuencia, la apertura se prevé, en base a un estricto cumplimiento de los propósitos temporales, a finales del presente año.

Un aparcamiento con 200 plazas

El proyecto definitivo establece una superficie útil de 7.600 metros cuadrados y la habilitación de un aparcamiento con 200 plazas. Desde el Ayuntamiento, por el momento, afirman desconocer si la apertura de este supermercado, análogo a las instalaciones implantadas en las principales ciudades del país, conllevará el cierre de las dependencias de Mercadona operativas en la ronda de San Francisco. En Lucena, Mercadona posee otro supermercado en la avenida del Parque, recientemente reformado.

El alcalde, Aurelio Fernández, tras ofrecer algunos detalles de esta iniciativa privada, calificaba de "muy buena noticia" para Lucena la edificación de esta infraestructura, proporcionada por "una empresa muy importante" en el ámbito nacional.

Obras del nuevo Mercadona de Lucena en la avenida de la Infancia. / M. González.

Asimismo, ponderó la relevancia de la creciente y consolidada expansión del municipio desde la zona norte, en este entorno de la avenida de la Infancia, tras el impulso de sendas fases de promoción de viviendas de carácter privado, y el futuro desarrollo de 29 viviendas sociales abanderado por la empresa municipal de Suelo y Vivienda. Por todo ello, sintetizaba que "es muy importante que Lucena siga creciendo".

Diferentes obstáculos con el solar

A partir de la presentación de un estudio de detalle, hace unos tres años, después de la resolución de diferentes obstáculos vinculados a los aprovechamientos de los terrenos, la propiedad abordó el proyecto de reparcelación, concluido con una mayor celeridad, y el subsiguiente proyecto de urbanización, un trámite frenado por la emisión de los informes sectoriales y competenciales.

La última autorización, correspondiente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ante la adecuación de un tanque de tormentas por la incidencia del río Lucena, se remitió a mediados de febrero. Previamente, el Ayuntamiento cursó diferentes beneplácitos procedentes de las áreas de Parques y Jardines, Policía Local, Aguas de Lucena y alumbrado público.

Otro de los escollos incumbió a la suscripción de un convenio con Endesa. La adaptación del entorno también ha implicado la construcción de una glorieta, que conecta con ronda Llano de las Tinajerías, y de imprescindible tránsito en este sector norte y este de Lucena, abierta al tráfico hace unos meses.