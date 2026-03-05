Lucena homenajea a ocho mujeres y colectivos en los actos centrales del 8M de 2026, con el lema 'La libertad se aprende ejerciéndola'

Lucena ha celebrado este jueves los actos centrales de la programación del 8M en este año 2026, con el lema institucional La libertad se aprende ejerciéndola. La lectura del manifiesto por el Día Internacional de la Mujer, aprobado por el Pleno, antecedió a una gala-homenaje para ensalzar la trayectoria personal y social de ocho mujeres, entidades y colectivos.

La concejala de Igualdad y Diversidad, Irene Aguilera, manifestó en el Palacio Erisana que "el talento y la determinación de la mujer lucentina" confieren un dinamismo determinante al municipio. Refiriéndose expresamente a las galardonadas, afirmó que, "con su esfuerzo diario", han contribuido decisivamente a construir "el presente y la Lucena del mañana".

El Consistorio y el Consejo Local de la Mujer, integrado por las diferentes asociaciones, acordaron en este año distinguir a la Escuela Infantil El Canguro; la artista multidisciplinar Pepa Cano; el equipo femenino Subbética Woman Padel La Torca; la empresaria agrícola Carmen González Ruiz; Angelita Tallón Bartell, de Ocasiones Rincón; Araceli Maíllo Rodríguez, a título póstumo, en el ámbito del voluntariado y compromiso social; Mercedes Pérez Rodríguez, de Muebles Mucor, y Verónica Rivas Lara, primera mujer notaria de la localidad, con destino en Montilla.

Foro Eliossana Empresarias previo a la gala

Previamente, la Casa de los Mora albergaba la cuarta edición del Foro Eliossana Empresarias, diseñado por la vocalía de la Mujer del Centro Comercial Abierto.

La Casa de los Mora en Lucena ha acogido la cuarta edición del Foro Eliossana Empresarias. / Manuel González

Empresarias, emprendedoras y profesionales de diversos sectores acudieron a una convocatoria basada en diferentes ponencias, con las intervenciones de Almudena Astorga, responsable de administración y organización del Grupo La Manzana de Adán; Juan Carlos Lancha, estilista y coordinador del máster de Moda y Dirección Artística de Essdm y María Jesús Martos, CEO del Grupo Tobalo. María Salomé Cuevas Ruiz, asesora jurídica y perteneciente al CADE de Lucena, ejerció de moderadora.

La programación comprendió la presentación de las empresarias asistentes y trabajo en red.