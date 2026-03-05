Iznájar solicitará la declaración BIC para la representación de El Paso y los rituales pasionistas

El Ayuntamiento de Iznájar elevará al Pleno municipal del próximo 9 de marzo de 2026 la propuesta para que la Corporación pida solicitar la inscripción de El Paso y los rituales pasionistas de la localidad en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural (BIC), en la tipología de Actividad de Interés Etnológico.

Esta iniciativa se enmarca en el proceso iniciado para solicitar la incoación del expediente ante la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Dicha documentación, impulsada por el Consistorio, está siendo redactada por Francisco Jiménez Rabasco, profesional con amplia experiencia en la investigación, protección, conservación y difusión del patrimonio cultural inmaterial, quien lleva varios años trabajando en coordinación con los colectivos portadores de esta manifestación cultural.

Cuenta con el apoyo de numerosos colectivos iznajeños

El deseo de la declaración BIC ha sido respaldado por numerosos colectivos del municipio vinculados a esta tradición, entre ellos hermandades, cofradías, asociaciones culturales y agrupaciones musicales, que han formalizado su adhesión al procedimiento.

La solicitud no persigue la declaración genérica de la Semana Santa en su conjunto, sino la protección específica de los rituales pasionistas y de la representación histórica de El Paso como práctica cultural viva, reconocida por la comunidad como parte esencial de su identidad colectiva y elemento fundamental de cohesión social.

El alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, ha señalado que "el valor de El Paso y los rituales pasionistas de Iznájar representan uno de los grandes consensos de nuestro pueblo. Forman parte de la memoria compartida de generaciones de iznajeños e iznajeñas, y entendemos que esta iniciativa contará con el respaldo unánime de todos los grupos políticos municipales, porque está por encima de cualquier diferencia y responde al interés general de Iznájar".

Salvaguardar la tradición

El primer edil ha añadido que "la declaración como Bien de Interés Cultural no es solo un reconocimiento institucional, sino un compromiso colectivo de futuro para garantizar la salvaguarda de una tradición que se mantiene viva gracias a la implicación voluntaria de nuestra comunidad".

Tras su aprobación plenaria, el acuerdo será incorporado al expediente técnico que será remitido a la Junta de Andalucía para la tramitación correspondiente.