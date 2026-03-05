Hornachuelos impulsará más de 1,2 millones en inversiones en 2026 tras aprobar su presupuesto municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Hornachuelos dio luz verde el pasado 3 de marzo a la aprobación inicial del presupuesto general para 2026, un documento que marcará la gestión municipal durante el próximo ejercicio y que asciende a más de 7,79 millones de euros. Esta cifra supone un incremento global respecto al presupuesto anterior y dibuja un escenario en el que, junto al mantenimiento de los servicios básicos, destacan subidas muy concretas en determinadas partidas. Las cuentas mantienen el equilibrio entre ingresos y gastos y consolidan el peso de la estructura administrativa y de los servicios públicos, aunque un análisis detallado revela dónde se concentran los mayores incrementos.

En el capítulo de gastos, el mayor peso corresponde al Capítulo 1, destinado a gastos de personal, que alcanza los 4.187.481,43 euros, seguido del Capítulo 2, que incluye bienes corrientes y servicios, con 2.738.290,55 euros. En comparación con el ejercicio anterior, el presupuesto experimenta un incremento global, consolidando la senda de estabilidad financiera del Consistorio.

Ingresos

En cuanto a los ingresos, los impuestos directos constituyen la principal fuente de financiación, con 3.574.465,48 euros, donde destacan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tanto urbano como rústico, y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Las transferencias corrientes suman 3.573.975,69 euros, procedentes fundamentalmente de la participación en los tributos del Estado y de la comunidad autónoma (Patrica), así como de convenios específicos como la compensación vinculada a El Cabril.

En el estado de ingresos no se aprecian incrementos porcentuales tan acusados como en determinadas partidas de gasto, pero sí ajustes en conceptos concretos. Algunas tasas vinculadas a servicios municipales presentan variaciones significativas, tanto al alza como a la baja, en función de la previsión real de recaudación. También destacan ligeros incrementos en la participación en tributos de la comunidad autónoma (Patrica) y en determinados ingresos vinculados a ocupación de vía pública y precios públicos. Los impuestos directos, que superan los 3,57 millones de euros, se mantienen como principal pilar financiero, junto con las transferencias corrientes del Estado y la comunidad autónoma, que alcanzan prácticamente la misma cifra.

Gastos

En el capítulo de gastos, una de las reducciones más destacadas se produce en la conservación de edificios y otras construcciones, que pasa de 158.000 a 80.000 euros, lo que supone un recorte cercano al 50%. También disminuye de forma notable la Seguridad Social del personal de la Administración General, que baja de 503.788,57 a 416.556,43 euros, así como las retribuciones del personal indefinido de servicios generales, que experimentan una de las caídas más acusadas en términos absolutos. La gestión de residuos sólidos urbanos mediante el convenio con Epremasa se reduce igualmente en más de 21.000 euros respecto al ejercicio anterior.

Menos recaudación por multas

En el apartado de ingresos, la bajada más relevante se concentra en la participación en los tributos del Estado, que desciende en torno a 100.000 euros, junto a una menor previsión por multas de tráfico, que cae en más de 12.000 euros, y por tasas vinculadas al suministro y acometida de agua, servicios funerarios y ocupación de vía pública con mesas y sillas, lo que evidencia ajustes en las previsiones de recaudación municipal para 2026.

Las inversiones

Especial atención merece el apartado de inversiones. En materia de inversiones reales, el presupuesto reserva 287.646 euros. Entre las actuaciones destacan 65.000 euros para urbanización de la calle del Tanatorio, 30.000 euros para obras PFEA, 10.000 euros para el Plan de Reactivación del Casco Antiguo (PERCA), 6.800 euros para mobiliario y enseres, 7.000 euros para equipos y aplicaciones informáticas, 12.000 euros para adquisición de vehículos de la Policía Local y partidas para reposición de maquinaria y mejora de instalaciones municipales.

Aunque aquí merece la pena subrayar que la mayor parte de las inversiones del año se han incorporado mediante dos modificaciones de crédito y no directamente en el presupuesto de 2026 para utilizar el remanente líquido de tesorería del ejercicio anterior, que asciende a 3,1 millones de euros.

De esta manera, el Ayuntamiento ha aprobado inversiones para la localidad por un importe que supera los 1,2 millones de euros. Esta cifra resulta de la suma de las inversiones recogidas en el presupuesto inicial (287.646 euros) y las aprobadas mediante las dos modificaciones de crédito (566.923,50 euros y 351.000 euros).

Impulso a inversiones con cargo al remanente de tesorería

El pleno aprobó una modificación presupuestaria en la modalidad de suplemento de crédito financiado que asciende a 566.923,50 euros.

Entre las partidas reforzadas figura la destinada a infraestructuras cofinanciadas en el casco antiguo y Las Erillas, que incrementa su dotación en 280.000 euros hasta alcanzar los 840.000 euros. También se amplía la consignación para el Centro de Interpretación del Castillo, con 123.000 euros adicionales, situando el total en 223.000 euros.

En materia de patrimonio histórico, se suplementa la partida para la restauración de la muralla del Hospital de la Caridad, en calle Béjar 1 y 3, con 20.100 euros más, con el objetivo de completar la aportación municipal necesaria para el desarrollo íntegro del proyecto.

El plan de asfaltado de varias calles del municipio recibe igualmente un refuerzo de 48.823,50 euros, destinados específicamente al arreglo de las calles Margaritas, Los Nardos y Azucenas.

Otra de las partidas destacadas es la relativa a elementos de tráfico y estacionamiento, que suma 75.000 euros para garantizar la correcta señalización del proyecto de pernocta de autocaravanas. Asimismo, el área de ordenación y promoción turística incrementa su dotación en 20.000 euros, tras la propuesta de la mesa de turismo, con el fin de atender las demandas del sector.

Modificación mediante crédito extraordinario

También se aprobó una segunda modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario, con importe total asciende a 351.000 euros.

Las actuaciones incluidas en este expediente contemplan 46.000 euros para la ejecución del aparcamiento en el casco antiguo, en la parcela situada en calle Emigrantes; 90.000 euros destinados a los parques de La Parrilla y Bembézar; 175.000 euros para estudios y trabajos técnicos vinculados a proyectos de inversión; y 40.000 euros para actuaciones de prevención de incendios mediante la ejecución de cortafuegos.