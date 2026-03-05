La Diputación de Córdoba destina más de 2,3 millones de euros al mantenimiento y mejora de 80 centros educativos de la provincia

La Diputación de Córdoba ha destinado un total de 2.358.625,76 euros a la mejora y puesta en valor de 80 centros escolares dentro de su Plan para la Conservación y Mantenimiento de los Centros Educativos de la Provincia, "un plan que comprende actuaciones de mantenimiento, no obra nueva, en centros de Educación Intantil, Primaria, Especial o incluso un Centro de Adultos en Montilla".

De este modo lo ha explicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha señalado que "nuestro objetivo con este plan es la puesta en valor de los colegios favoreciendo su accesibilidad y sostenibilidad frente a las consecuencias del cambio climático y en pro de fijar la población al territorio".

Unos 30.000 euros para cada centro

Fuentes ha hecho hincapié en que "se han atendido todas las solicitudes, unas 80, y la Diputación ha aportado 2.358.625 euros, mientras que los ayuntamientos aportan la cantidad restante hasta alcanzar 2.543.221 euros. A todos se les da alrededor de 30.000 euros, dinero con el que pueden hacer muchas cosas".

Listado de colegios cuyo arreglo financiará la Diputación de Córdoba Listado de colegios cuyo arreglo financiará la Diputación de Córdoba

En este sentido, el presidente de la Diputación se ha referido a la "mejora de la eficiencia energética de las envolventes, la instalación de aislamientos térmicos, la reparación y mantenimiento de aseos, la adaptación de espacios dentro de los centros para usos alternativos, la reparación de patologías y cerramientos exteriores, etcétera".

Fuentes ha señalado que "empezamos con el plan en octubre de 2025, se les pagó en diciembre y tienen de plazo hasta el 31 de julio para realizar las actuaciones recogidas. Se trata de un plan muy importante para la Diputación, que abarca competencias locales como son la de conservación y mantenimiento de los colegios. Hablamos de una gestión rápida y eficaz para resolver problemas que son significativos en los centros".

El plan se quiere retomar este año con remanentes de tesorería

El máximo representante de la institución ha anunciado que "la idea es volver a poner en marcha este plan en 2026 cuando tengamos remanentes de tesorería; se trata de ayudar a los ayuntamientos para que los niños estén en las mejores condiciones de aprender".

Las actuaciones objeto de financiación comprenden la reparación de cubiertas, remodelación y adecuación de accesos para personas con movilidad reducida, actuaciones de conservación y mantenimiento general, reparaciones de pavimento, renovación de sistemas de calefacción y climatización, adecuación de espacios exteriores, instalación de aire acondicionado y sistema solar fotovoltaico, rehabilitación de pistas deportivas, renovación de instalaciones y carpinterías exteriores, sustitución de tuberías, reparación de aseos, actualización de instalaciones eléctricas, instalación de toldos en patios, arreglos de humedades, etcétera.