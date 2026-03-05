La Diputación de Córdoba financia con 60.000 euros la reparación urgente de la muralla de Castro del Río tras el temporal

El Ayuntamiento de Castro del Río ha recibido una ayuda de 60.000 euros de la Diputación de Córdoba para afrontar el arreglo urgente del tapial situado sobre la muralla histórica que se derrumbó a comienzos de febrero tras el último temporal.

Según ha informado el Consistorio, el desprendimiento afectó a una estructura de aproximadamente 50 metros de longitud y 2 metros de altura, con impacto sobre varias viviendas colindantes, provocando daños materiales pero sin que hubiera que lamentar daños personales.

El alcalde de Castro del Río, Julio Criado, ha agradecido la rapidez con la que se ha activado la ayuda provincial. “En muy poco tiempo ya tenemos disponible los recursos para poder intervenir”, ha señalado, subrayando que ahora el Ayuntamiento está “a la espera del visto bueno de la Delegación de Cultura”, ya que la muralla y su entorno están declarados BIC.

Reparación urgente pendiente del visto bueno de Cultura

Criado ha insistido en que se trata de una actuación vinculada directamente a la seguridad de los vecinos y a la protección de sus viviendas. “Ante un problema que afecta directamente a la seguridad de los vecinos y de sus viviendas era fundamental actuar con rapidez. Sin la financiación de la Diputación hubiéramos tenido que esperar muchísimo tiempo hasta poder conseguir los recursos económicos necesarios”, ha explicado.

La intervención, una vez autorizada, deberá pasar por los criterios de la Comisión de Patrimonio al tratarse de un espacio protegido, un trámite habitual cuando se actúa sobre bienes catalogados y su entorno.

Coordinación institucional para proteger a vecinos y patrimonio

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Salvador Fuentes, ha defendido la necesidad de responder con agilidad “ante cualquier incidencia”, especialmente tras episodios meteorológicos intensos como los vividos a principios de febrero.

“Desde la Diputación hemos trabajado con máxima agilidad, conscientes de la urgencia. En tiempo récord hemos gestionado la subvención necesaria para que el Ayuntamiento pueda adjudicar las obras y ofrecer una solución definitiva a los daños provocados por el temporal”, ha afirmado Fuentes.

El presidente provincial ha añadido que las administraciones deben estar “a la altura” en este tipo de situaciones y ha remarcado el doble objetivo del operativo: “proteger a los vecinos y cuidar nuestro patrimonio histórico”. Además, ha destacado que la colaboración con el Ayuntamiento de Castro del Río ha sido clave para acelerar los trámites: “Esta coordinación institucional permite transformar los problemas en soluciones concretas y rápidas”.

Con la financiación ya transferida y a falta del informe de Cultura, Castro del Río encara ahora el paso decisivo: iniciar cuanto antes una obra que busca garantizar la seguridad en el Barrio de la Villa y preservar uno de los elementos más valiosos del patrimonio histórico del municipio.