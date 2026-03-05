Covap destaca la necesidad de que el sector agroganadero comunique en positivo su valor y aportación social y económica

Covap ha celebrado este jueves en Pozoblanco la trigésimo primera edición de sus Jornadas Técnicas, una de las actividades referentes en el plano formativo de la cooperativa. En esta edición, Covap ha querido analizar la estrecha relación que existe entre el sector primario y la comunicación y lo ha hecho de la mano de periodistas y expertos en ambos sectores. Una de las primeras conclusiones que ha dejado la jornada ha sido la necesidad de que el sector primario sea consciente de que ya no cuenta únicamente producir, sino convencer a un consumidor que cada vez tiene más acceso a la información.

La desinformación, el papel de los gabinetes de comunicación, la preparación del sector agroganadero en relación con los medios o el medio rural son algunos de los temas que se han analizado a lo largo de la mañana en una jornada que se ha desarrollado en el auditorio del recinto ferial de Pozoblanco y que han sido inauguradas por el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello; el secretario de Covap, José María Calero, y el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco.

"Sin sector primario no hay país"

La jornada ha arrancado con una mirada al mundo rural de la mano del periodista, ingeniero técnico industrial y doctor en Sociología Manuel Campo Vidal. El periodista ha expuesto que "sin sector primario no hay país", y después de hacer una evolución de cómo se ha ido tratando a nivel de lenguaje el mundo rural ha expuesto la necesidad de hablar del sector primario en clave positiva con una idea clara: que el mundo urbano otorgue mayor importancia al rural. Vidal ha reivindicado el papel de los medios de comunicación locales, así como la creación de un "lobby en defensa del sector primario y del mundo rural".

Santiago Cabello, Ramón Fernández-Pacheco y José María Calero. / Rafa Sánchez

Posteriormente ha tenido lugar una mesa redonda moderada por el periodista Francisco Javier Domínguez y que ha contado con la participación de la directora de Efeagro, Lucía Ruiz Simón; los presentadores del programa Onda Agraria (Onda Cero), Pablo Rodríguez y Soledad de Juan; y el director del programa Tierra y Mar (Canal Sur), José María Montero. Los profesionales de la información han tratado temáticas como la importancia de ofrecer temas positivos del sector agroganadero, así como la relevancia de que el sector se implique en cómo contar su trabajo.

La desinformación y la falta de credibilidad de los medios también han sido cuestiones abordadas en una mesa redonda que se ha iniciado con Pablo Rodríguez estableciendo una premisa: "El sector agroalimentario no tenía enemigos, pero ahora sí los tiene y necesita comunicar, no solo vender, por una cuestión meramente reputacional".

Mesa redonda moderada por Francisco Javier Domínguez. / Rafa Sánchez

Redes sociales

La comunicación dirige en la actualidad a las redes sociales y la relación entre ellas y el sector ganadero fue la siguiente que se ha analizado a través de estrategias que conectan. Para ello, se ha celebrado otra mesa redonda con la participación de Lorena Guerra, ingeniera agrícola y agricultora; Lucía Velasco, ganadera; y Antonio y Manuel Sánchez, los hermanos ganaderos conocidos como ‘Los Mellis’, moderados por Ángela Muñoz, responsable de Comunicación Digital Corporativa de Covap.

La planificación de contenidos, la inmersión del sector en un mundo tan cambiante como las redes sociales, las oportunidades que ofrecen las redes sociales para acercar el sector al consumidor o la creación de comunidades bidireccionales fueron las temáticas que se debatieron en una mesa redonda de total actualidad que ha expuesto una nueva forma de comunicar.

Clausura de las jornadas

La clausura de la jornada ha contado con la presencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el presidente de Covap, Ricardo Delgado Vizcaíno. En la misma línea de lo expuesto con anterioridad, el presidente de la cooperativa ha apostado por "comunicar en positivo", haciendo algo de autocrítica al afirmar que "tengo la sensación de que nos quejamos hasta cuando nos va bien y así no vamos a atraer a nadie, tenemos que apostar por una comunicación que entusiasme".

En su intervención, Ricardo Delgado Vizcaíno ha hablado de "superar las adversidades", no quedarse en ellas y encontrar cómo hacer frente a problemas como el relevo generacional o los periodos de sequía, sin olvidar el respaldo que "otorga el cooperativismo". "Tenemos que comunicar el insustituible trabajo diario de las personas del campo, contar lo que supone el sector a nivel social, económico y humano; tenemos que ser proactivos, construir un discurso con argumentos sólidos y coherentes desde la verdad y la rigurosidad frente a tantas exageraciones", ha finalizado.

El cierre de las jornadas ha correspondido a Luis Planas, quien ha puesto en valor el sector porque "somos una potencia a nivel mundial" destacando, igualmente, el papel que desempeña en el mismo el movimiento cooperativista. "Alimentamos a 49 millones de personas que hay España, a los más de 97 millones que nos visitan y exportamos a 190 países, datos que refuerzan la fortaleza de nuestro sector", ha detallado.

Con respecto a la temática de las jornadas, Planas ha defendido acabar con el "desconocimiento del mundo rural y de la producción" mostrando su preocupación por que "los núcleos urbanos den la espalda al mundo rural, la gente no sabe lo difícil que es producir un alimento, una bebida", apostando por una relación más empática. Por último, ha criticado que el mundo rural se utilice "políticamente".