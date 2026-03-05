El Coro Rociero de La Borriquita de Montoro cantará en el Pontifical de la Romería de la Virgen de la Cabeza de 2026

El Coro Rociero de La Borriquita de Montoro será el encargado de poner voz al Solemne Pontifical de la Romería de la Virgen de la Cabeza en 2026. Así lo ha anunciado la Real e Ilustre Cofradía Matriz de Andújar a través de sus canales oficiales, confirmando la participación del coro montoreño en uno de los momentos más destacados de la romería más antigua documentada de España.

La designación supone un reconocimiento a la trayectoria musical y devocional de este grupo nacido en 2003 en el seno de la Hermandad de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén de Montoro. Desde entonces, el Coro de La Borriquita ha desarrollado una intensa actividad participando en celebraciones litúrgicas, romerías y encuentros musicales tanto en Andalucía como en otros puntos del país.

Uno de los rasgos que define al coro es su estrecha relación con la devoción a la Virgen de la Cabeza. Entre sus integrantes se encuentran hermanos activos, y también miembros de juntas de gobierno, de las hermandades filiales de Montoro y El Carpio, además de devotos vinculados a la propia Cofradía Matriz de Andújar. Esta presencia ha hecho que la música del coro esté ligada de forma natural al ambiente romero y a las celebraciones en torno a la Morenita.

La formación está dirigida por Miguel León López, compositor con una amplia trayectoria en el ámbito romero. A lo largo de los años ha firmado numerosas sevillanas, plegarias y composiciones dedicadas a la Virgen de la Cabeza, piezas que han terminado formando parte del repertorio habitual de hermandades y peregrinos que cada primavera se dirigen al Cerro del Cabezo.

El encargo de acompañar musicalmente el Solemne Pontifical representa uno de los cometidos más significativos dentro de la romería. La celebración reúne cada año a miles de peregrinos en el Santuario de Sierra Morena y es seguida también por numerosos devotos a través de su retransmisión televisiva.

Con este anuncio, el Coro Rociero de La Borriquita afronta uno de los retos más importantes de su trayectoria: participar en el acto central de la Romería de la Virgen de la Cabeza y llevar hasta el Cerro del Cabezo la voz y la tradición musical de Montoro.