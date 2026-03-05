TELEVISIÓN
Este es el llamamiento del pueblo de Rute tras ser preseleccionado para participar en el ‘Grand Prix’ de RTVE
El concurso volverá este verano con la competición de 10 localidades españolas
El Ayuntamiento de Rute ha anunciado que el municipio cordobés acaba de ser preseleccionado para participar en el concurso veraniego ‘Grand Prix’ que emite La 1 de Radio Televisión Española.
El consistorio ha hecho un llamamiento a “los ruteños y ruteñas” para que acudan este domingo 8 de marzo a las puertas del Ayuntamiento para la grabación multitudinaria de un vídeo de presentación con el que esperan pasar el corte y ser una de las localidades participantes en el concurso, que congregará este verano a diez localidades españolas.
En la grabación, para la que es necesario hacer preparativos, participarán también la banda municipal de Rute y ‘Califa’, el burro apadrinado por Antonio Gala.
El ‘revival’ del ‘Grand Prix’
El ‘Grand Prix’ fue recuperado por RTVE en el verano de 2023 en respuesta a la aclamación popular que reclamaba el regreso del concurso, que mide diversas habilidades físicas e intelectuales de diferentes pueblos de la geografía española. En cada programa participan dos localidades, divididas en equipo azul y equipo amarillo.
Al frente del programa se mantiene Ramón García como presentador principal, y junto a él repiten Lalachus y Ángela Fernández.
