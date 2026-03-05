Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Expansión urbanaAeropuerto CórdobaParcelaciones un mes despuésDcoop EEUUPatinetesRute Grand PrixFragata ColónSilicon Valley logísticaPatrimonio concejalesAgenda 'finde'
instagramlinkedin

Enseñanzas de música

El Conservatorio Isaac Albéniz de Cabra incorporará la especialidad de flauta travesera en el curso 2026-27

La Junta de Andalucía invertirá más de 300.000 euros en el IES Felipe Solís Villechenous para mejorar el centro y 425.000 euros en el colegio Andrés de Cervantes

El delegado de Educación, con responsables municipales y del Conservatorio de Cabra.

El delegado de Educación, con responsables municipales y del Conservatorio de Cabra. / J. Moreno

José Moreno

José Moreno

Cabra

El Conservatorio Elemental de Música Isaac Albéniz de Cabra incorporará el próximo curso 2026-27 la especialidad de flauta travesera, ampliando así la oferta educativa, tal y como ha anunciado en su visita al mismo el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé.

El delegado ha estado este jueves en Cabra acompañado por el alcalde, Fernando Priego, y el delegado municipal de Educación, Javier Fernández, y ha subrayado que "esta nueva autorización reforzará la oferta musical no solo del municipio, sino de toda la comarca, ya que los alumnos podrán continuar sus estudios en este instrumento en el cercano Conservatorio Profesional de Música Maestro Chicano de Lucena, consolidando su progresión y formación artística".

El conservatorio ofrece ocho especialidades

Con esta incorporación, el centro, que tiene más de cuatro décadas de historia y más de 120 alumnos matriculados, equilibrará las especialidades de cuerda frotada y viento-madera, además de fortalecer proyectos educativos como su orquesta, ofreciendo a partir del próximo curso un total de ocho especialidades como son clarinete, guitarra, piano, saxofón, viola, violín, violonchelo y la mencionada flauta travesera.

Diego Copé ha visitado también el ayuntamiento de Cabra.

Diego Copé ha visitado también el ayuntamiento de Cabra. / J. Moreno

Dos nuevos proyectos en Cabra

Por otro lado, Copé daba a conocer que la Junta reforzará su inversión en la localidad con dos nuevos proyectos. En el IES Felipe Solís Villechenous, se renovará el canalón y se mejorará la impermeabilización de uno de sus módulos, con una inversión superior a 300.000 euros, en el marco del Plan Andalucía Actúa, para paliar los efectos de los últimos episodios de borrascas y en el colegio Andrés de Cervantes se instalará un sistema de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática, dentro del segundo Plan de Bioclimatización de Andalucía, con un presupuesto de 425.000 euros. Esta actuación beneficiará a 19 centros cordobeses, con una inversión total de 8 millones de euros en la provincia.

Unas medidas, añadía, con las que "Cabra refuerza tanto su oferta educativa como su compromiso con infraestructuras modernas y sostenibles, consolidándose como un referente cultural y formativo en la Subbética cordobesa". El delegado añadió que desde 2019 la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha destinado más de 2,2 millones de euros a mejoras en los centros educativos de Cabra.

Modernización de aulas y mejora de infraestructuras

De ese total, cerca de 1,4 millones de euros corresponden a actuaciones en infraestructuras ejecutadas por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) y otros 500.000 euros se han destinado a la dotación de dispositivos digitales y a la creación o modernización de Aulas Digitales Interactivas (ADI) en colegios e institutos, facilitando un acceso adecuado a medios tecnológicos y el desarrollo de planes de actuación digital personalizados.

Noticias relacionadas y más

Además, en el marco de los planes Mejora del Confort Térmico y Mejora tu Centro, los centros públicos egabrenses han recibido cerca de 400.000 euros para acondicionar sus instalaciones según sus necesidades, ha indicado el delegado. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
  2. Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
  3. La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
  4. La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas: 'Ha pasado lo mismo que en Grazalema
  5. Renfe estudiará que paren trenes Avant en la estación de Villanueva de Córdoba
  6. El alcalde de Encinas Reales investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa municipal Encisocial
  7. La Rambla despide con gratitud a las Hermanas Mercedarias, que dejan el pueblo tras 140 años
  8. Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia

El ministro Planas defiende los instrumentos de defensa comercial de la Unión Europea ante las amenazas de EEUU

El ministro Planas defiende los instrumentos de defensa comercial de la Unión Europea ante las amenazas de EEUU

Montilla aprueba el nuevo contrato de ayuda a domicilio con un presupuesto de 5,4 millones y mejoras para las trabajadoras

Montilla aprueba el nuevo contrato de ayuda a domicilio con un presupuesto de 5,4 millones y mejoras para las trabajadoras

El Conservatorio Isaac Albéniz de Cabra incorporará la especialidad de flauta travesera en el curso 2026-27

El Conservatorio Isaac Albéniz de Cabra incorporará la especialidad de flauta travesera en el curso 2026-27

La Diputación de Córdoba destina más de 2,3 millones de euros al mantenimiento y mejora de 80 centros educativos de la provincia

La Diputación de Córdoba destina más de 2,3 millones de euros al mantenimiento y mejora de 80 centros educativos de la provincia

El PSOE pide una comisión de investigación en Encinas Reales sobre el supuesto caso de "clientelismo" del PP en una empresa pública

El PSOE pide una comisión de investigación en Encinas Reales sobre el supuesto caso de "clientelismo" del PP en una empresa pública

Este es el llamamiento del pueblo de Rute tras ser preseleccionado para participar en el ‘Grand Prix’ de RTVE

Este es el llamamiento del pueblo de Rute tras ser preseleccionado para participar en el ‘Grand Prix’ de RTVE

'Sofía te cocina' y su receta viral de Montilla: "Las gastronomía cordobesa va mucho más allá del flamenquín, el salmorejo y el rabo de toro"

'Sofía te cocina' y su receta viral de Montilla: "Las gastronomía cordobesa va mucho más allá del flamenquín, el salmorejo y el rabo de toro"

La Junta espera que "se logre avanzar muchísimo" con la apertura de las cajas negras de los trenes

La Junta espera que "se logre avanzar muchísimo" con la apertura de las cajas negras de los trenes
Tracking Pixel Contents