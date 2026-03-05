El Conservatorio Isaac Albéniz de Cabra incorporará la especialidad de flauta travesera en el curso 2026-27

El Conservatorio Elemental de Música Isaac Albéniz de Cabra incorporará el próximo curso 2026-27 la especialidad de flauta travesera, ampliando así la oferta educativa, tal y como ha anunciado en su visita al mismo el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé.

El delegado ha estado este jueves en Cabra acompañado por el alcalde, Fernando Priego, y el delegado municipal de Educación, Javier Fernández, y ha subrayado que "esta nueva autorización reforzará la oferta musical no solo del municipio, sino de toda la comarca, ya que los alumnos podrán continuar sus estudios en este instrumento en el cercano Conservatorio Profesional de Música Maestro Chicano de Lucena, consolidando su progresión y formación artística".

El conservatorio ofrece ocho especialidades

Con esta incorporación, el centro, que tiene más de cuatro décadas de historia y más de 120 alumnos matriculados, equilibrará las especialidades de cuerda frotada y viento-madera, además de fortalecer proyectos educativos como su orquesta, ofreciendo a partir del próximo curso un total de ocho especialidades como son clarinete, guitarra, piano, saxofón, viola, violín, violonchelo y la mencionada flauta travesera.

Diego Copé ha visitado también el ayuntamiento de Cabra. / J. Moreno

Dos nuevos proyectos en Cabra

Por otro lado, Copé daba a conocer que la Junta reforzará su inversión en la localidad con dos nuevos proyectos. En el IES Felipe Solís Villechenous, se renovará el canalón y se mejorará la impermeabilización de uno de sus módulos, con una inversión superior a 300.000 euros, en el marco del Plan Andalucía Actúa, para paliar los efectos de los últimos episodios de borrascas y en el colegio Andrés de Cervantes se instalará un sistema de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática, dentro del segundo Plan de Bioclimatización de Andalucía, con un presupuesto de 425.000 euros. Esta actuación beneficiará a 19 centros cordobeses, con una inversión total de 8 millones de euros en la provincia.

Unas medidas, añadía, con las que "Cabra refuerza tanto su oferta educativa como su compromiso con infraestructuras modernas y sostenibles, consolidándose como un referente cultural y formativo en la Subbética cordobesa". El delegado añadió que desde 2019 la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha destinado más de 2,2 millones de euros a mejoras en los centros educativos de Cabra.

Modernización de aulas y mejora de infraestructuras

De ese total, cerca de 1,4 millones de euros corresponden a actuaciones en infraestructuras ejecutadas por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) y otros 500.000 euros se han destinado a la dotación de dispositivos digitales y a la creación o modernización de Aulas Digitales Interactivas (ADI) en colegios e institutos, facilitando un acceso adecuado a medios tecnológicos y el desarrollo de planes de actuación digital personalizados.

Además, en el marco de los planes Mejora del Confort Térmico y Mejora tu Centro, los centros públicos egabrenses han recibido cerca de 400.000 euros para acondicionar sus instalaciones según sus necesidades, ha indicado el delegado.