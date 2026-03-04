Vox Córdoba asegura que "el escándalo de Encinas Reales certifica la muerte del bipartidismo"

La presidenta de Vox en Córdoba, Paula Badanelli, ha denunciado el “escándalo de enchufismo y clientelismo” que, según la formación, afecta al Ayuntamiento de Encinas Reales tras conocerse las presuntas contrataciones de familiares de concejales del Partido Popular en una empresa municipal.

Badanelli ha asegurado que su partido ha salido a la calle para conocer la opinión de los vecinos y ha afirmado que la reacción ciudadana refleja "el hartazgo" ante este tipo de prácticas. "Vox se consolida como el partido del sentido común, porque somos los únicos que decimos lo mismo que dice la gente de la calle", ha manifestado.

Críticas al bipartidismo

La dirigente provincial ha enmarcado lo sucedido en lo que considera un "fracaso" del modelo político tradicional. "El bipartidismo ha fracasado. El Partido Popular y el Partido Socialista se comportan exactamente igual cuando les llega el momento de decidir, de mandar, de enchufar y de colocar, utilizando el dinero público para su propio beneficio", ha denunciado.

Asimismo, ha criticado lo que califica como una "doble vara de medir" en la reacción política ante este tipo de casos. "PP y PSOE se exigen dimisiones cuando estos hechos afectan al rival, pero cuando el escándalo afecta al Partido Popular anuncian una investigación interna. Y todo lo que se investigan a sí mismos acaba siempre igual", ha señalado.

Exigencia de responsabilidades

Desde Vox han exigido que se esclarezcan los hechos y que se asuman responsabilidades políticas si se confirman las irregularidades. Badanelli ha cuestionado además la creación de empresas públicas cuando, a su juicio, "sirven para colocar amigos".

"Queremos que se depuren responsabilidades y que se deje de utilizar el dinero público para intereses particulares. Eso es exactamente lo que parece haber ocurrido en Encinas Reales", ha concluido.