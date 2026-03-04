Soldelia, con 850 clientes y 12 empleados, impulsa las energías renovables en Andalucía y espera crecer

El delegado territorial de Industria, Agustín López, junto a la directora de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia Márquez, y al alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, han realizado este miércoles una visita la comunidad energética local Soldelia para conocer la actividad que se viene desarrollando por parte de esta firma empresarial en la localidad.

En primer lugar, Carlos Delgado, responsable comercial de Soldelia, ha indicado que la visita se enmarca en el contexto del acuerdo suscrito como empresa colaboradora para impulsar las comunidades energéticas. “Hemos visto un vídeo en el que se les ha trasladado a las autoridades todo el desarrollo que tiene Soldelia, como entidad referente en el marco del autoconsumo colectivo, y posteriormente visitaremos las instalaciones existentes en la localidad, para que contemplen casos reales”.

Cobertura para 850 clientes

La empresa cuenta actualmente con 12 empleados y genera 80 empleos indirectos, “ya que tenemos 14 empresas instaladoras homologadas a nivel nacional y una red externa de unos 200 agentes colaboradores donde también generamos riqueza al sector”.

Delgado puso de manifiesto que “con los siete megavatios que tenemos, damos cobertura a 850 clientes, de los que ya consolidados y con contrato firme tenemos 250, quedando el resto en contrato de reserva entrando en comunidades conforme se vayan poniendo operativas”.

“La mayor parte de nuestra actividad se centra en Andalucía, con especial hincapié en el sur de España, porque es donde hay un mayor número de horas de luz y la planta es más productiva”, dijo Delgado, añadiendo que en lo que se refiere a capacidad de crecimiento “esperamos acabar el año en torno a 12 ó 15 megas”.

Con respecto a la implantación en la localidad, el responsable de Soldelia precisó que “Puente Genil lo es todo, esta empresa ya hizo, a través del grupo, un parque solar de generación aquí, por lo que nuestras raíces en el sector fotovoltaico están aquí y queremos seguir creciendo hacia el resto de España”.

Reunión de representantes políticos con Soldelia en Puente Genil. / Virginia Requena

Por su parte, el alcalde, Sergio Velasco, dijo que Soldelia “es una empresa emprendedora en el sector de las energías renovables, y fruto de esa colaboración con la Agencia Andaluza de la Energía en el marco de la promoción y desarrollo de las comunidades energéticas, es donde tiene cabida esta visita”.

El alcalde destacó que “es importante la generación de energía renovable, a través del aprovechamiento de cubiertas, ya que no se produce una ocupación de terreno agrícola, algo que siempre suele generar alguna controversia, por lo tanto, se genera energía en el lugar donde se consume; y además, están consiguiendo ofrecer a muchos clientes y empresas, energía a un precio estable que, en los momentos en los que nos encontramos, suponen una garantía para su competitividad, todo ello apostando por su pueblo en las instalaciones que tienen en Puente Genil, algo que agradecemos”.

En la misma línea, Natalia Márquez puso de manifiesto que la Junta creó un decálogo que permitía a “las empresas del sector hacer manifestaciones de interés, y fruto de ello firmamos una serie de convenios con empresas como Soldelia, que es una de las más fuertes del sector, ya que son los quintos a nivel nacional y que nos van a permitir cumplir los objetivos a nivel andaluz de doblar las instalaciones de autoconsumo colectivo que teníamos en Andalucía”.

”Teníamos 1.000 y durante este año 2026 tenemos que llegar a 2.000 y ya vamos por unas 1.500, con lo cual vamos bien para ello gracias en parte a empresas como Soldelia”, dijo Márquez, quien mostró su deseo de impulsar esa figura por lo que conlleva para la transición energética la descarbonización de la economía, pero también es importante crear “una cadena de valor” y fortalecer el sector empresarial e industrial que está en torno a este mercado.