Sabor a España, la empresa familiar de un pueblo de Córdoba que conquista el ranking europeo del Financial Times

El aroma a azúcar tostado y el brillo del caramelo fundido forman parte de su historia desde 1948. Lo que comenzó como el oficio de una familia de Lucena, una tradición artesana que iba de feria en feria, se ha convertido hoy en uno de los mayores casos de crecimiento empresarial en Europa.

Aquella herencia dulce nacida entre algodones de azúcar y puestos ambulantes es ahora Sabor a España, la firma cordobesa que ha alcanzado el puesto 115 en el ranking FT1000-Europe’s Fastest Growing Companies 2026, elaborado por el Financial Times en colaboración con Statista.

La compañía no solo figura por tercer año consecutivo en esta clasificación europea, sino que se sitúa como la cuarta empresa española con mayor crecimiento de ingresos entre 2021 y 2024 y la primera andaluza del listado, consolidando a Lucena y a la provincia de Córdoba en el mapa del dinamismo empresarial europeo. Las cifras avalan esa evolución. De 2021 a 2024 ha pasado de 2,5 a 22 millones de ganancias, de emplear a 92 personas a tener una plantilla de 420 trabajadores, según Financial Times.

Una tienda de Sabor a España. / Córdoba

De las ferias al centro de las ciudades

Durante generaciones, la familia fundadora se crió en el ambiente de las ferias, llevando consigo el sabor tradicional de sus productos. El gran punto de inflexión llegó en 2014, cuando decidieron trasladar ese oficio al corazón de las ciudades. El modelo evolucionó hacia un retail gastronómico experiencial donde el producto se elabora en directo, ante el cliente, recuperando la esencia del espectáculo artesanal.

Hoy, con más de 50 tiendas en toda España, más de 500 empleados y presencia internacional en Portugal y Gibraltar, la empresa mantiene su centro operativo en la provincia de Córdoba y sigue llevando por bandera su icónico perol de cobre.

De izquierda a derecha, Francisco Ramínez Muñoz y su padre Francisco de Paula Ramírez León, responsables de la empresa.. / CÓRDOBA

“Formar parte del FT1000 y hacerlo en una posición tan destacada es un orgullo para todo el equipo. Este reconocimiento refleja el trabajo constante y un modelo que apuesta por la calidad, la experiencia y el crecimiento sostenible”, afirma Francisco Ramírez Muñoz, CEO de la compañía.

El reconocimiento sitúa a Lucena y a la provincia de Córdoba en el foco del dinamismo empresarial europeo y demuestra cómo una empresa familiar nacida en 1948 puede evolucionar hasta competir en la élite del crecimiento continental.

La receta del éxito

La receta del éxito, para Sabor a España, no es otro que "un modelo diferencial" que combian tradición, elaboración artesanal en directo y una fuerte implantación en enclaves turísticos y comerciales estratégicos. Desde la entidad celebran la consolidación de su posicionamiento "como uno de los proyectos empresariales españoles con mayor proyección dentro del sector retail gastronómico experiencial".

Un empleado ofrece productos de la empresa a un viandante. / CÓRDOBA

El FT1000 destaca a aquellas compañías que han logrado crecer de forma sostenida en un contexto económico complejo, valorando especialmente la ambición empresarial, la capacidad de ejecución y la solidez del modelo de negocio.