Lucena destinará 110.000 euros a la remodelación del parque del Cascajar, que incluirá un parque canino

El Ayuntamiento de Lucena ha culminado el expediente técnico y administrativo del proyecto de restauración del parque del Cascajar. La documentación ha sido elevada desde el área de Contratación y, "en este mismo mes", según ha avanzado el concejal de Obras y Servicios Operativos, Javier Pineda, se emitirá la publicación de la correspondiente licitación en el Perfil del Contratante, con la idea de iniciar la remodelación antes del verano.

El proyecto técnico, finalizado desde hace meses, contempla un importe de 110.000 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de tres meses. Diferentes vicisitudes han frenado esta intervención desde el año 2022, incluida una reconfiguración del planteamiento original.

Al sureste del casco urbano de Lucena

El objetivo del Consistorio consiste en finalizar los trabajos antes del inicio del desarrollo del nuevo perímetro de huertos urbanos, en una parcela anexa al polígono industrial de La Viñuela, y que acaparará una superficie de 13.000 metros cuadrados.

El Consistorio ha consignado la retención de crédito pertinente y, en síntesis, el propio edil popular habla de "una remodelación" de este recinto verde, situado en la zona sureste del casco urbano. Los trabajos comprenden desde la glorieta, en el acceso principal, ubicado en la calle Alameda y próximo al Pabellón Polideportivo Antonio Ruiz-Canela, hasta la histórica fuente. La recomposición de este elemento hídrico e icónico comporta una de las actuaciones esenciales de la intervención.

Acceso principal al parque del Cascajar de Lucena. / M. González

El recinto dispondrá de un parque canino

Otro de los componentes principales en el proyecto estriba en la materialización de un moderno y amplio parque canino en el margen derecho. Esta delimitación para canes coexistirá con el espacio habilitación desde hace años, para esta misma finalidad, al término de la avenida Miguel Cuenca Valdivia, en el sector oeste, en la zona conocida como Puente de Córdoba.

La definición de la obra se sustenta en la reforestación de la masa arbórea, así como el tratamiento de la vegetación. Las labores abundarán en la restitución de los caminos peatonales y los senderos.

Se instalarán farolas solares

Concretamente, el proyecto aborda, a grandes rasgos, la restauración, igualmente, de los puentes; una limpieza y desbroce generales, la generación de zanjas orientadas a la dotación de nuevas redes de saneamiento; y la proporción de canalizaciones oportunas para las aguas pluviales; así como la implantación de puntos hídricos para las fuentes bebederos; y el incremento de la iluminación a través de farolas solares.

El Ayuntamiento contempla siguientes fases, una vez culmine, por ejemplo, el proyecto de urbanización y la construcción en la avenida de la Infancia del nuevo supermercado Mercadona, en la franja noroeste y que termina enlazando con la fuente de este parque del Cascajar. Igualmente, otra actuación completaría el remozamiento del entorno a la conclusión de la habilitación de la superficie de huertos urbanos y el Centro de Desarrollo de la Agroecología. Todo ello permanece condicionado a las precauciones que se deberán adoptar en las zonas inundables.