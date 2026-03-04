Puente Genil adjudica por la vía de emergencia obras en el Cerro de los Poetas tras los daños por las lluvias de febrero

El Ayuntamiento de Puente Genil ha adjudicado por vía de emergencia las obras de estabilización del talud del Cerro de los Poetas, una actuación que será financiada íntegramente por la Diputación de Córdoba mediante una subvención excepcional de 145.000 euros.

La intervención responde a los daños ocasionados por los recientes episodios de lluvias del pasado mes de febrero, que provocaron inestabilidades en la zona y obligaron a adoptar medidas preventivas para garantizar la seguridad de los vecinos.

Obras de emergencia

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha destacado la "celeridad con la que se ha actuado" ante estas circunstancias y ha agradecido la implicación de la Diputación de Córdoba. "Ante un problema que afectaba directamente a la seguridad de los vecinos y de sus viviendas era fundamental actuar con rapidez. Gracias a la colaboración de la Diputación hemos podido tramitar la ayuda, adjudicar las obras por vía de emergencia y ofrecer una respuesta inmediata", ha señalado.

Zona afectada por el desprencimiento en Puente Genil. / V Requena

El regidor ha resaltado que en menos de un mes desde que se produjo la incidencia ya se ha tramitado la ayuda económica y adjudicado la obra, lo que permitirá iniciar la intervención en los próximos días. Asimismo, ha resaltado la coordinación institucional entre el Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba, que ha permitido acelerar los trámites administrativos y ofrecer una respuesta eficaz.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha resaltado la rapidez con la que la institución provincial ha actuado para atender este problema. “Desde la Diputación actuamos con la máxima agilidad porque éramos conscientes de la urgencia. En tiempo récord hemos tramitado la subvención necesaria para que el Ayuntamiento pudiera adjudicar las obras y dar una solución definitiva a los daños provocados por el temporal", ha señalado.

Fuentes destaca la "obligación de estar a la altura"

Fuentes ha subrayado que "cuando se producen episodios de esta magnitud, las administraciones tenemos la obligación de estar a la altura y ofrecer respuestas eficaces. Nuestro compromiso es claro: no dejar solos a los municipios ante circunstancias sobrevenidas que afectan a la seguridad y al bienestar de sus vecinos".

Con esta actuación, ambas administraciones "reafirman su compromiso de trabajar de forma conjunta" para ofrecer soluciones eficaces ante escenarios extraordinarios que afectan a los municipios de la provincia.