Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cámaras de tráficoTarjetas monederoSánchez-TrumpExportacionesDroga en MontillaCordobeses atrapadosTaxis CórdobaUltras CCFGuía ayudas temporal¿Lloverá en Semana Santa?Patrimonio de concejales
instagramlinkedin

Reparación de los daños del temporal

Puente Genil adjudica por la vía de emergencia obras en el Cerro de los Poetas tras los daños por las lluvias de febrero

La Diputación de Córdoba financia la intervención con 145.000 euros en colaboración con el Ayuntamiento pontano

Salvador Fuentes y Sergio Velasco observan el derrumbe en el Cerro de los Poetas de Puente Genil, el pasado febrero.

Salvador Fuentes y Sergio Velasco observan el derrumbe en el Cerro de los Poetas de Puente Genil, el pasado febrero. / V. Requena

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Ayuntamiento de Puente Genil ha adjudicado por vía de emergencia las obras de estabilización del talud del Cerro de los Poetas, una actuación que será financiada íntegramente por la Diputación de Córdoba mediante una subvención excepcional de 145.000 euros.

La intervención responde a los daños ocasionados por los recientes episodios de lluvias del pasado mes de febrero, que provocaron inestabilidades en la zona y obligaron a adoptar medidas preventivas para garantizar la seguridad de los vecinos.

Obras de emergencia

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha destacado la "celeridad con la que se ha actuado" ante estas circunstancias y ha agradecido la implicación de la Diputación de Córdoba. "Ante un problema que afectaba directamente a la seguridad de los vecinos y de sus viviendas era fundamental actuar con rapidez. Gracias a la colaboración de la Diputación hemos podido tramitar la ayuda, adjudicar las obras por vía de emergencia y ofrecer una respuesta inmediata", ha señalado.

Zona afectada por el desprencimiento en Puente Genil.

Zona afectada por el desprencimiento en Puente Genil. / V Requena

El regidor ha resaltado que en menos de un mes desde que se produjo la incidencia ya se ha tramitado la ayuda económica y adjudicado la obra, lo que permitirá iniciar la intervención en los próximos días. Asimismo, ha resaltado la coordinación institucional entre el Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba, que ha permitido acelerar los trámites administrativos y ofrecer una respuesta eficaz.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha resaltado la rapidez con la que la institución provincial ha actuado para atender este problema. “Desde la Diputación actuamos con la máxima agilidad porque éramos conscientes de la urgencia. En tiempo récord hemos tramitado la subvención necesaria para que el Ayuntamiento pudiera adjudicar las obras y dar una solución definitiva a los daños provocados por el temporal", ha señalado.

Fuentes destaca la "obligación de estar a la altura"

Fuentes ha subrayado que "cuando se producen episodios de esta magnitud, las administraciones tenemos la obligación de estar a la altura y ofrecer respuestas eficaces. Nuestro compromiso es claro: no dejar solos a los municipios ante circunstancias sobrevenidas que afectan a la seguridad y al bienestar de sus vecinos".

Noticias relacionadas y más

Con esta actuación, ambas administraciones "reafirman su compromiso de trabajar de forma conjunta" para ofrecer soluciones eficaces ante escenarios extraordinarios que afectan a los municipios de la provincia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
  2. Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
  3. La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
  4. La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas: 'Ha pasado lo mismo que en Grazalema
  5. Renfe estudiará que paren trenes Avant en la estación de Villanueva de Córdoba
  6. El alcalde de Encinas Reales investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa municipal Encisocial
  7. La Rambla despide con gratitud a las Hermanas Mercedarias, que dejan el pueblo tras 140 años
  8. Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia

El Ayuntamiento de Cabra y la Fundación Promi presentan Caminos Compartidos, para familias con personas dependientes

El Ayuntamiento de Cabra y la Fundación Promi presentan Caminos Compartidos, para familias con personas dependientes

El Hospital Valle de los Pedroches refuerza la humanización asistencial a través del trabajo social

El Hospital Valle de los Pedroches refuerza la humanización asistencial a través del trabajo social

Intervienen 180 gramos de cocaína y 2.260 euros en efectivo en un operativo de la Guardia Civil en Montilla

Intervienen 180 gramos de cocaína y 2.260 euros en efectivo en un operativo de la Guardia Civil en Montilla

Puente Genil adjudica por la vía de emergencia obras en el Cerro de los Poetas tras los daños por las lluvias de febrero

Puente Genil adjudica por la vía de emergencia obras en el Cerro de los Poetas tras los daños por las lluvias de febrero

CCOO denuncia la destrucción de empleo y el deterioro del servicio postal en la provincia

CCOO denuncia la destrucción de empleo y el deterioro del servicio postal en la provincia

Unos 85 ejemplares participarán en el Campeonato Nacional del Asno Andaluz que se celebrará en Córdoba

Unos 85 ejemplares participarán en el Campeonato Nacional del Asno Andaluz que se celebrará en Córdoba

La Guardia Civil desmantela un punto de venta de drogas en Montilla

La Guardia Civil desmantela un punto de venta de drogas en Montilla

Soldelia, con 850 clientes y 12 empleados, impulsa las energías renovables en Andalucía y espera crecer

Soldelia, con 850 clientes y 12 empleados, impulsa las energías renovables en Andalucía y espera crecer
Tracking Pixel Contents