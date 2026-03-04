La Policía Nacional investiga las causas del incendio de cinco vehículos en Lucena

Un incendio, registrado en la madrugada de este miércoles, ha provocado daños graves a cinco vehículos estacionados en la vía pública en Lucena. La Policía Nacional ha asumido la investigación de este suceso registrado en torno a las 5.30 horas en el entorno de la zona del Oeste-1, justamente en la avenida Luis Alberto de Cuenca, paralela a la antigua carretera Nacional-331.

Tres coches quedan calcinados

Las llamas han calcinado por completo hasta tres vehículos, ocasionado desperfectos de importante consideración a un cuarto turismo y con consecuencias de menor dimensión en el quinto vehículo implicado.

Fuentes próximas a la investigación aluden, como principal hipótesis del suceso, a una causa fortuita, accidental, probablemente iniciada en un vehículo tipo minicar, de reducidas dimensiones. Un coche que ardió íntegramente.

Vehículo que podría haber sido el primero en arder en Lucena. / M. González

Efectivos de la unidad científica del Cuerpo Nacional de Policía han continuado esta mañana recabando indicios en el lugar del suceso, mientras permanece precitado todo el sector comprometido por el suceso.

Intervinieron en las labores de extinción, prolongadas durante una media hora, agentes de la Policía Local y Policía Nacional y efectivos del parque comarcal de bomberos.