Sucesos
La Policía Nacional investiga las causas del incendio de cinco vehículos en Lucena
La principal hipótesis de la investigación apunta a una causa accidental, posiblemente originada en un minicar
Un incendio, registrado en la madrugada de este miércoles, ha provocado daños graves a cinco vehículos estacionados en la vía pública en Lucena. La Policía Nacional ha asumido la investigación de este suceso registrado en torno a las 5.30 horas en el entorno de la zona del Oeste-1, justamente en la avenida Luis Alberto de Cuenca, paralela a la antigua carretera Nacional-331.
Tres coches quedan calcinados
Las llamas han calcinado por completo hasta tres vehículos, ocasionado desperfectos de importante consideración a un cuarto turismo y con consecuencias de menor dimensión en el quinto vehículo implicado.
Fuentes próximas a la investigación aluden, como principal hipótesis del suceso, a una causa fortuita, accidental, probablemente iniciada en un vehículo tipo minicar, de reducidas dimensiones. Un coche que ardió íntegramente.
Efectivos de la unidad científica del Cuerpo Nacional de Policía han continuado esta mañana recabando indicios en el lugar del suceso, mientras permanece precitado todo el sector comprometido por el suceso.
Intervinieron en las labores de extinción, prolongadas durante una media hora, agentes de la Policía Local y Policía Nacional y efectivos del parque comarcal de bomberos.
- El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
- Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
- La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
- La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas: 'Ha pasado lo mismo que en Grazalema
- Renfe estudiará que paren trenes Avant en la estación de Villanueva de Córdoba
- El alcalde de Encinas Reales investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa municipal Encisocial
- La Rambla despide con gratitud a las Hermanas Mercedarias, que dejan el pueblo tras 140 años
- Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia