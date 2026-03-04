Que Pare el Tren exige más trenes y destinos para la estación Villanueva de Córdoba–Los Pedroches

La plataforma Que pare el tren en Los Pedroches ha anunciado que vuelve a poner en marcha acciones para que la estación Villanueva de Córdoba–Los Pedroches tenga más trenes y con más destinos.

En un comunicado, la entidad destaca que "a pesar de 12 años de funcionamiento, la estación no ha recibido el trato debido de las distintas administraciones responsables de su funcionamiento" y subraya que "los recientes y dramáticos sucesos (en referencia al accidente ferroviario de Azamuz) han demostrado que la estación es una infraestructura estratégica y el pulmón logístico esencial para la seguridad y la interconexión de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla-Málaga".

Declaración de Obligación de Servicio Público

Que Pare el Tren considera imprescindible que la infraestructura obtenga la declaración de Obligación de Servicio Público “que garantizaría tarifas fijas y sociales, trenes que conecten a primera hora, medio día y tarde/noche a trabajadores, estudiantes, empresarios, con Córdoba, Sevilla, Málaga y Madrid”, además de otras ventajas "que esta declaración asegura a otras estaciones similares a la nuestra".

Reunión reciente de la plataforma Que Pare el Tren en Los Pedroches celebrada en Villanueva de Córdoba / CÓRDOBA

El colectivo indica que "la estación se ha mantenido en todo este tiempo en un estado de "semiolvido" por parte de las dos administraciones, Ministerio de Transportes y Junta de Andalucía" y, ante esta situación, la plataforma va a apelar a ambas administraciones para que se resuelvan, de una vez por todas, las carencias que la afectan.

Trenes directos desde Los Pedroches a Barcelona

Y en este sentido, manifiestan que es "imprescindible" la parada de trenes directos a Barcelona por el gran impacto social y económico que esta parada representará para Los Pedroches.

Igualmente, solicitan una reunión urgente de la Mancomunidad de Los Pedroches, y ahí reclaman "el respaldo activo a estas peticiones de todos los alcaldes y todos los grupos políticos que representan a los ciudadanos y que lideren las acciones que haya que poner en marcha", a la vez que pondrán en marcha una recogida de firmas para que los ciudadanos de la comarca expresen su respaldo a las peticiones a las dos administraciones.

Añaden que la puesta en marcha de otras acciones dependerá de la respuesta de esas administraciones y finalizan señalando que "si somos la puerta de Andalucía en la línea AVE, queremos la llave para asegurar el futuro de nuestra tierra".