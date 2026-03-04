María Jesús Montero defiende en Montoro la igualdad de las mujeres en el Día de la Mujer

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles en Montoro, ante la celebración del Día de la Mujer, el 8 de marzo, "seguir peleando cada día por que las mujeres se levanten en pie de igualdad con sus compañeros varones y seguir peleando por el día a día de las mujeres rurales, de las mujeres que trabajan en el campo, que tienen su pequeño negocio en el lugar donde viven, que están atendiendo a las personas".

Igualmente, la ministra ha reivindicado "la igualdad salarial, en las pensiones, en el acceso al trabajo, en el trabajo en casa compartido y, por tanto, todo aquello que nos permite desarrollarnos en plenitud, como es nuestra idea y como tiene que corresponder a una sociedad del siglo XXI".

Reunión con asociaciones del Alto Guadalquivir

Así lo ha manifestado Montero en una atención a los medios, tras firmar en el libro de honor del Ayuntamiento, en cuya fachada han desplegado una lona por el 8M, y antes de un encuentro con representantes de varias organizaciones de mujeres y con la directiva de la Federación de Asociaciones de Mujeres Alto Guadalquivir.

Al respecto, ha trasladado que "en esta semana, particularmente feminista y femenina, en la antesala del 8 de marzo, siempre es un compromiso y un estímulo seguir peleando cada día por que las mujeres puedan llegar al sitio donde quieran, por que su talento, su preparación y su formación así se lo pueda posibilitar".

María Jesús Montero este miércoles en Montoro. / Efe

"Todavía asistimos a situaciones que tenemos que superar, a pesar de los avances que se han ido produciendo en medio de discursos que nos llaman permanentemente a un retroceso que desde luego desde el Gobierno de España y de Montoro no vamos a permitir", ha advertido.

Frente a ello, ha resaltado el papel de la mujer "permanentemente aportando a nuestra capacidad productiva, creando riqueza en nuestro país y muchas veces a costa de la doble jornada, de estar haciendo su trabajo y posteriormente cargándose toda la parte de la organización familiar y cuidado en su propio entorno".

Las mujeres alcaldesas

Por otra parte, Montero ha agradecido a "las alcaldesas de todos los pueblos y las ciudades de Andalucía, particularmente del conjunto de España, el trabajo permanente, estar todo el día pendiente, escuchando las necesidades de los ciudadanos, siendo portavoz de las reivindicaciones que se tienen en cada sitio", porque "el ciudadano se referencia en el político más cercano, en aquella persona que tiene más cerca de su hogar y que le da confianza para trasladarle sus peticiones, sean del Gobierno de España o de cualquier otra administración", ha dicho.

Al hilo, ha comentado que "la alcaldesa de Montoro representa ese talento, esa fuerza de las mujeres de Andalucía", a la vez que ha valorado que "se haga eco de las reclamaciones y reivindicaciones del conjunto de vecinos", todo ello después de visitar "áreas de actividad de la comarca especialmente significativas".

María Jesús Montero y Lola Amo, en el ayuntamiento montoreño. / E. Press

Impulsar negocios

Asimismo, ha defendido "acortar la brecha salarial que todavía existe en nuestro país, la diferencia de ocupación que, aunque con los gobiernos de Pedro Sánchez cada día han sido más cortas, pero todavía hay un volumen superior de mujeres en desempleo respecto a los hombres, y eso tenemos que abordarlo de forma automática".

Y ha apuntado a "la brecha en pensiones, que es el resultado de toda la vida laboral, en donde también hay lagunas de cotización", donde "el Gobierno ha intentado siempre impulsar una igualdad a la hora de cobrar esas pensiones para que no se perjudique a las mujeres", ha aseverado, para elogiar "el empleo local, la iniciativa y el emprendimiento por parte de las mujeres de la comarca".

Ayudas al sector agrario

Montero también ha destacado que en esta semana se han empezado a abonar las primeras indemnizaciones para "la compensación de seguros" en el sector agrario debido a los daños por las inundaciones de las sucesivas borrascas, algo "muy importante", porque "es imprescindible que las cosechas estén aseguradas, y hemos contribuido de esta manera".

Al respecto, Montero ha ensalzado que "después de las inundaciones el Gobierno de España ha puesto en marcha un paquete de medidas de 7.000 millones de euros, entre ellos 2.800 para la agricultura y, de forma muy especial, para el aceite de oliva".