La Junta licita las depuradoras de Moriles, Las Navas y Encinas Reales

Agricultura invertirá 14,5 millones de euros en la construcción de las EDAR con el objetivo de cumplir la normativa vigente

Depuradora de Montilla.

Depuradora de Montilla.

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

La Junta de Andalucía acaba de iniciar la licitación de las obras para construir la depuradora de aguas que dará servicio a Encinas Reales, Moriles y a la pedanía lucentina de Las Navas del Selpillar, con estos dos últimos núcleos agrupados en una sola instalación.

La plataforma de contratación del sector público ha dado a conocer las condiciones de partida de la licitación, con un presupuesto base de unos 14,5 millones de euros con impuestos incluidos divididos en dos lotes.

El primer lote, diseñado para Moriles y Las Navas, tiene un precio de partida de 9,2 millones de euros con impuestos, mientras que la depuradora de Encinas Reales sale por 5,2 millones de euros.

Sobre esa base, las empresas que quieran concurrir puede presentar sus ofertas mejorando el precio, para lo que disponen de plazo hasta el próximo 15 de abril.

ntre las acciones que se van a poner en marcha se encuentran la construcción de tuberías y canalizaciones para aguas residuales y las estaciones de bombeo necesarias para transportar los vertidos hasta las nueva EDAR para su tratamiento.

Estas actuaciones de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural estarán financiadas al 100% por la Junta de Andalucía a través del canon de mejora y garantizarán el cumplimiento de la normativa europea, estatal y autonómica en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales, ha explicado el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

TEMAS

