Operación Antidroga
Intervienen 180 gramos de cocaína y 2.260 euros en efectivo en un operativo de la Guardia Civil en Montilla
Hay un detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública
La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de drogas en la localidad de Montilla y ha detenido a una persona, como presunto autor de un delito contra la salud pública.
La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de varias informaciones obtenidas durante la prestación de varios servicios de Seguridad Ciudadana, desarrollados por el interior del casco urbano de Montilla, que en una de las viviendas de la localidad pudiera estar llevándose a efecto, el tráfico en “menudeo” de drogas, ante ello, se procedió al registro de la vivienda.
Cocaína, marihuana y 2.000 euros en metálico
En el registro practicado, la Guardia Civil intervino, 180 gramos de cocaína, encontrándose gran parte de ella preparada y dispuesta para su venta, 23 gramos de marihuana, 2.260 € en billetes fraccionados, una báscula de precisión y útiles para la confección de las dosis.
Ante estos hallazgos, la Guardia Civil procedió a la detención del sospechoso, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Detenido, droga y efectos intervenidos y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.
