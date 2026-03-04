La Agencia de la Energía de Córdoba financia mejoras energéticas en edificios de Hinojosa, Dos Torres, Añora y Pozoblanco

Hinojosa del Duque, Dos Torres, Añora y Pozoblanco han mejorado la eficiencia energética de algunos de sus edificios gracias a las ayudas de la Agencia de la Energía de la Diputación de Córdoba, que ha financiado actuaciones en instalaciones municipales, residencias y empresas que permitirán reducir las emisiones de CO2 y ahorrar en el consumo energético. La delegada de Energía de la institución provincial y presidenta de la Agencia Provincial de la Energía, Tatiana Pozo, ha visitado algunas de esas instalaciones en varios pueblos.

En el polígono de Añora conoció las ayudas concedidas a la empresa Belloterra de 20.000 euros para la mejora de la eficiencia energética mediante una instalación solar térmica para agua caliente sanitaria e iluminación en la planta.

Tatiana Pozo destacó que es una ayuda de la convocatoria de 2025, por un importe global de 300.000 euros y 17 empresas beneficiarias. El gerente de Belloterra indicó que "eran dos proyectos que teníamos mucho interés en desarrollar, por un lado, la iluminación exterior de las instalaciones cambiando a una más sostenible con luces led y, por otro, hemos instalado un sistema para calentar el agua sanitaria mediante placas solares".

Actuaciones en varios pueblos

En Hinojosa la Agencia ha financiado tres actuaciones, dos en edificios municipales, como una instalación solar fotovoltaica en el mercado de abastos y una instalación de autoconsumo en la piscina climatizada, y otra más en la residencia Jesús Nazareno, donde se han sustituido los cierres y ventanas.

Son unas ayudas dentro de las cuales los municipios han recibido 10.000 euros para cada proyecto, alcanzando un importe global en 2025 de 500.000 euros. El alcalde de Hinojosa, Matías González, ha mostrado su agradecimiento a la Diputación y subrayó que se han colocación de 20 placas que van a suponer un ahorro energético.

Tatiana Pozo y Matías González, en la residencia de Hinojosa. / CÓRDOBA

En la residencia Jesús Nazareno, Pozo recordó que, "como novedad de la pasada convocatoria, también se financiaron proyectos de eficiencia y ahorro energético en residencias y hogares del pensionista, donde se enmarca la actuación en esta residencia, donde ellos han instalado ventanas y cierres que les van a permitir esa reducción de emisión de CO2". En este caso, dijo, "hemos subvencionado el 80% de su proyecto, que rondaba los 13.500 euros y para el que han obtenido 11.000".

Instalaciones de autoconsumo y luminarias

En Dos Torres las ayudas concedidas por la Agencia de la Energía de Córdoba han sido para una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de 15 kW en el Gimnasio Municipal y otra instalación en el Pabellón Municipal con 10.000 euros para cada una.

Por su parte, en Pozoblanco las ayudas concedidas, también de 10.000 euros cada una, se destinaron a dos actuaciones: por un lado, la sustitución de luminarias del alumbrado público en las calles Muñoz de Sepúlveda, Plaza de la Constitución y calle Ayuntamiento, y, por otro, a la sustitución de luminarias en las calles San Cayetano, Juan Ramón Jiménez y Prolongación Referéndum.