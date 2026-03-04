Correos
CCOO denuncia la destrucción de empleo y el deterioro del servicio postal en la provincia
La Sección Sindical de CCOO en Correos afirma que la empresa pública está aplicando un nuevo recorte de plantilla en la provincia de Córdoba con la supresión de al menos seis puestos de trabajo fijos en febrero
La Sección Sindical de CCOO en Correos de Córdoba denuncia que la empresa pública está aplicando un nuevo recorte de plantilla en la provincia, con la supresión de, al menos, seis puestos de trabajo fijos durante el mes de febrero. Esta política de ajuste supone menos empleo estable, más sobrecarga para la plantilla y un claro empeoramiento del servicio público postal.
El sindicato afirma que la falta de cobertura es ya estructural en numerosas unidades. Actualmente la situación es alarmante en muchos centros: en Rute, de 5 plazas solo se cubren 3; en Cabra, de 7 se cubren 4; en Montilla, de 19 plazas están cubiertas 12 y en Córdoba, la Unidad de Reparto 3 tiene cubiertas 25 de las 34 plazas, mientras que la Unidad de Reparto 4, de 24 plazas cubre 14. Igualmente, la Unidad de Servicio Especial (USE) tiene cubiertas 13 de las 19 plazas.
Para CCOO, con la plantilla al 60 % es imposible garantizar el reparto diario en todos los domicilios. La acumulación de envíos afecta directamente a la ciudadanía, especialmente cuando se trata de citas médicas, notificaciones administrativas o comunicaciones judiciales, que llegan fuera de plazo en muchas ocasiones.
Además, Correos está optando por amortizar las vacantes que se generan cuando un trabajador o trabajadora obtiene traslado, en lugar de cubrirlas temporalmente hasta su adjudicación definitiva por concurso o consolidación. Esta práctica reduce progresivamente la plantilla fija y consolida una política de “contratación cero”.
La consecuencia directa es una sobrecarga creciente de trabajo, ampliación de rutas y exigencias difíciles de asumir y, como resultado, las bajas laborales en Correos ya superaron el 10 % en 2025.
CCOO exige a Correos que rectifique esta política de recortes, cubra todas las vacantes estructurales y garantice los refuerzos necesarios. Solo con empleo estable y suficiente se podrá asegurar un servicio postal público digno y de calidad para la ciudadanía cordobesa.
