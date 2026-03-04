El Ayuntamiento de Montilla programa un maridaje de vinos y libros con motivo del 8M

El Ayuntamiento de Montilla celebrará el próximo viernes 6 de marzo, a partir de las 18.00 de la tarde, un maridaje de vinos y libros con motivo del Día Internacional de la Mujer, una propuesta cultural que unirá literatura, identidad y patrimonio vitivinícola en una experiencia participativa abierta a la ciudadanía.

La actividad, que tendrá una duración aproximada de dos horas, permitirá a las asistentes degustar una cuidada selección de vinos de Bodegas Alvear mientras descubren cuatro títulos de la editorial cordobesa Cántico en una presentación guiada por la escritora Concha García. El encuentro propone así un formato singular en el que el vino y la literatura se combinan para ofrecer una experiencia sensorial y cultural en torno a dos elementos profundamente vinculados al territorio.

Además, esta iniciativa forma parte de la programación especial organizada por el Consistorio con motivo del 8M, con el objetivo de promover actividades que fomenten el encuentro, el diálogo y la visibilización del talento femenino en el ámbito cultural. En ese sentido, el maridaje de vino y literatura plantea una experiencia creativa que conecta la esencia vitivinícola local con la creación artística.

Fortalecimiento de la identidad como ciudad

La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, ha señalado que "con esta iniciativa queremos demostrar que la cultura y los vinos de nuestro territorio pueden dialogar para generar experiencias que fortalecen nuestra identidad como ciudad. El maridaje de vino y literatura simboliza esa unión entre tradición e innovación, poniendo en el centro el talento femenino y el papel de la mujer en la creación cultural".

De igual modo, la responsable municipal de Igualdad ha manifestado que "Montilla celebra el 8M creando espacios de encuentro, reflexión y disfrute compartido, reforzando nuestra identidad local e impulsando la cultura como motor de desarrollo".

Desde el Ayuntamiento de Montilla se anima a la ciudadanía a participar en esta propuesta cultural que convertirá la tarde del viernes 6 de marzo en una oportunidad para compartir literatura, vino y diálogo en un entorno que reivindica el papel de la mujer en la cultura y en la sociedad.