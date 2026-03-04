El Ayuntamiento de Cabra y la Fundación Promi presentan Caminos Compartidos, para familias con personas dependientes

El Ayuntamiento de Cabra y la Fundación Promi han presentado este miércoles el proyecto Caminos Compartidos, una iniciativa que persigue ofrecer a las familias de personas con discapacidad intelectual o en situación de dependencia un espacio seguro, profesional y cercano donde puedan expresar sus emociones, compartir experiencias y adquirir herramientas prácticas para mejorar su bienestar y afrontar el día a día con mayores recursos, además de generar redes de apoyo entre quienes atraviesan realidades similares y prevenir el desgaste emocional derivado del cuidado continuado.

En la presentación han participado la delegada de Políticas Sociales del Ayuntamiento, Enca Priego, junto al psicólogo de la Fundación Promi, Plácido Carrasco, quienes han subrayado que el equipo de Gobierno quiere dar a conocer con mayor detalle los proyectos que desarrollan las entidades de bienestar social que reciben subvenciones municipales, así como sus objetivos, desarrollo e impacto en la localidad y la importancia de acercar estas iniciativas a la ciudadanía y mostrar cómo "las ayudas públicas se transforman en programas concretos que mejoran la vida de las personas".

Estrés y desgaste emocional

Priego incidió en que Caminos Compartidos responde a una realidad que afecta a numerosas familias, ya que la discapacidad intelectual y las situaciones de dependencia no solo repercuten en quien las vive directamente, sino también en todo su entorno. Muchas familias, recordó, afrontan el cuidado diario con una enorme entrega, pero con escasas herramientas para gestionar el estrés, el desgaste emocional o los conflictos que pueden surgir en la convivencia.

Por su parte, Carrasco detalló que el programa se desarrollará en grupos reducidos de alrededor de una veintena de participantes, con el fin de favorecer la confianza, la escucha activa y la creación de vínculos de apoyo mutuo.

Tres bloques diferenciados

La programación se estructura en tres bloques diferenciados: uno dirigido a familias con menores a cargo, que se celebrará los días 3 y 10 de marzo en el Centro Dados; un segundo destinado a familias con adultos dependientes, previsto para los días 17 y 24 de marzo en la residencia Juan Muñoz Cruz, y un tercero orientado a familiares de personas dependientes mayores de 65 años, que tendrá lugar los días 14 y 21 de abril en el Centro de Servicios Sociales.

La metodología combinará contenidos teóricos con dinámicas participativas y orientaciones prácticas aplicables al ámbito doméstico. Cada una de las sesiones se difundirá a través de cartelería y redes sociales para facilitar la participación de las personas interesadas. Las inscripciones pueden formalizarse a través de los teléfonos de Fundación Promi o en el correo electrónico centro.dados@promi.es

Por último, la delegada puso en valor la trayectoria de la Fundación Promi, entidad que desde 1995 trabaja en ámbitos como la formación, la inclusión y la inserción social, y destacó que esta colaboración con el Ayuntamiento de Cabra refuerza el compromiso compartido de ambas instituciones con la mejora de la calidad de vida en la ciudad.