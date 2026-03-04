El aeropuerto de Córdoba y su conexión con Barcelona, claves para atraer a turistas alemanes a toda la provincia

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, junto con la diputada de Turismo, Narci Ruiz, han protagonizado este miércoles otra jornada de trabajo en la Feria ITB de Berlín en la que se ha reforzado la estrategia de internacionalización turística, con el objetivo de consolidar y ampliar la llegada de visitantes alemanes a la provincia. Fuentes ha destacado que "la conectividad es clave para el crecimiento turístico de Córdoba en el mercado alemán. Estamos trabajando para facilitar el acceso a nuestro destino y generar nuevas oportunidades que permitan incrementar el número de visitantes y su estancia media".

En este sentido, el presidente de la institución provincial ha resaltado las oportunidades que se abren con el aeropuerto de Córdoba y su conexión con Barcelona, lo que permite enlazar con hasta 147 destinos internacionales. "La conexión con Barcelona multiplica nuestras posibilidades de llegada desde distintos puntos de Europa, incluido Alemania, y supone un paso estratégico para posicionar Córdoba como un destino accesible y competitivo", ha afirmado.

Aprovechar la fortaleza de Málaga

La segunda vertiente de esta estrategia pasa por reforzar las sinergias con la Diputación de Málaga y aprovechar la fortaleza del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, principal puerta de entrada del turismo alemán en el sur de España. Durante la feria, Fuentes ha mantenido reuniones de trabajo con touroperadores especializados y un encuentro institucional con el presidente de la institución provincial malagueña, Francisco Salado, para coordinar acciones conjuntas de promoción.

Córdoba y Málaga coordinan acciones en Berlín para atraer turistas alemanes. / CÓRDOBA

Fuentes ha asegurado que "queremos que quienes llegan a Málaga descubran que a menos de una hora tienen una provincia única, con un enorme patrimonio histórico, natural y gastronómico, en definitiva, un destino de interior de primer nivel".

Promoción del patrimonio cordobés

El máximo representante de la institución provincial ha insistido en la importancia de diversificar la oferta y avanzar en la desestacionalización del turismo. En este sentido, Fuentes ha puesto en valor el patrimonio de la provincia como uno de los grandes atractivos para el visitante alemán, “con propuestas como la Ruta de los Castillos y Fortalezas de la provincia, que permite recorrer enclaves únicos y conocer la riqueza del municipio".

"Nuestra Ruta de los Castillos, nuestros pueblos con encanto, nuestra cultura y tradiciones son un reclamo de primer nivel para un viajero que busca experiencias auténticas", ha afirmado Fuentes.

Gastronomía, naturaleza y Semana Santa de interés

Por su parte, la delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, Narci Ruiz, ha señalado que "además del patrimonio, Córdoba cuenta con la gastronomía como otro de los ejes estratégicos, con productos de calidad diferenciada, así como con una importante oferta cultural, el turismo de naturaleza y el potencial del mundo rural".

Ruiz ha hecho hincapié en "la importancia de nuestras tradiciones, con la Semana Santa como uno de sus máximos exponentes. No podemos olvidar que hasta 13 municipios cordobeses tienen reconocida esta festividad con la Declaración de Interés Turístico de Andalucía, un reconocimiento que supone un valor añadido a la promoción y difusión de las singularidades que las hacen únicas".