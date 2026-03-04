Adjudicada la redacción del proyecto para mejorar la iluminación y la seguridad vial en la aldea de La Mina en Puente Genil

El Ayuntamiento de Puente Genil ha adjudicado la redacción del proyecto para mejorar la seguridad en el vial paralelo a la A-379 en la aldea de La Mina. También incluye la dirección de la obra, la dirección de ejecución, el estudio básico y la coordinación de seguridad y salud, el seguimiento y control de las actuaciones correspondientes, así como la autorización a la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía en Córdoba de la ejecución de la obra para cuando se produzca su inicio.

La intervención permitirá instalar una barrera de seguridad (bionda) y alumbrado con luminarias led en el carril peatonal existente junto a la A-379, en una zona de tránsito habitual y actualmente sin protección suficiente. La concejal delegada de Aldeas, Juventud y Participación Ciudadana, Almudena Bascón, asegura que se hace "necesario" instalar una barrera de seguridad (bionda), así como farolas con luminarias led, que hagan que dicho paso peatonal sea seguro", destacando la importancia de reforzar la seguridad en este entorno rural diseminado.

Cinco semanas para ejecutar el proyecto

El contrato ha sido adjudicado a la empresa Agrocivil Proyectos SL por un importe de 4.014,78 euros, IVA incluido, y contará con un plazo de cinco semanas para la entrega del proyecto, a contar desde el 16 de febrero de 2026, fecha de notificación del decreto de adjudicación.

Asimismo, el Ayuntamiento de Puente Genil cuenta con 34.000 euros (IVA incluido) para licitar la obra de mejora de la iluminación y seguridad vial en la aldea de La Mina y en la curva del vial ubicado en la zona de Espuny, acción que se llevará a cabo una vez redactado el proyecto por parte de la empresa adjudicataria.

Una barrera para proteger una vivienda

Asimismo, se proyecta la colocación de un tramo de bionda en la curva del vial que conecta la avenida de Europa (barrio de La Pitilla) con la calle Juan XXIII, donde la falta de protección supone un riesgo para una vivienda situada en el interior de la curva. Tal y como recoge el informe técnico, "se hace necesaria la colocación de un tramo corto de bionda que proteja la vivienda existente en la curva del citado vial".

Estas actuaciones permitirán, tal y como comenta Bascón, "reforzar la seguridad de peatones y residentes, avanzando en el compromiso del Gobierno municipal de mejorar las infraestructuras y la protección en los distintos núcleos del término municipal".