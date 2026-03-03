El sector del mueble de Villa del Río se reorganiza con la creación de una nueva asociación empresarial

El sector del mueble y el tapizado en Villa del Río inicia una nueva etapa de unidad. El salón de plenos del Ayuntamiento ha acogido este martes la presentación oficial de la Asociación del Mueble y Tapizados, un colectivo que surge con el objetivo de recuperar el espíritu de la desaparecida Afavi y fortalecer el tejido industrial de la comarca.

La nueva entidad está presidida por Paqui Cañuelo, quien destacó durante el acto que esta iniciativa es la herramienta necesaria para que el sector crezca de forma sostenida. "Es la mejor forma de trabajar unidos para que se mantenga en el tiempo y crezcamos todos juntos", afirmó Cañuelo. La junta directiva se completa con Antonio Palomino como vicepresidente; Miguel Ángel Pérez como tesorero y Salvador Molleja como secretario, así como varios vocales.

Actualmente, la asociación cuenta ya con una veintena de socios, lo que supone aglutinar al 40% de las empresas que operan en la localidad, una cifra significativa para un colectivo de reciente creación.

Apoyo institucional y visión estratégica

La puesta de largo ha contado con un fuerte respaldo institucional. María Dolores Gálvez, delegada territorial de Empleo de la Junta de Andalucía, ha subrayado que "la cooperación y el respeto entre empresarios y trabajadores son la base del crecimiento".

Por su parte, la presidenta del GDR del Medio Guadalquivir y alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha celebrado el nacimiento del grupo asegurando que "ya se echaba de menos" en la comarca.

Oportunidades de negocio

El alcalde de Villa del Río, Jesús Morales, ha cerrado el acto de presentación señalando dos motivos clave para esta unión: oportunidades de negocio, por la necesidad de actuar como un bloque ante proyectos de gran envergadura como la futura Base Logística del Ejército de Tierra; y la protección del sector, por la importancia de unir fuerzas para afrontar problemas comunes, como los daños derivados de los temporales de lluvias que afectan periódicamente a la zona.

Paqui Cañuelo ha manifestado a este periódico que "competir no está reñido con cooperar".