El PSOE critica el "silencio" del PP de la Diputación de Córdoba sobre los informes de urgencia de La Colada

El Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba ha denunciado la falta de respuesta del Gobierno del Partido Popular ante la solicitud de información registrada el pasado 10 de octubre relativa a la tramitación por vía de urgencia de las actuaciones vinculadas al embalse de La Colada.

"Cinco meses después de haber ejercido su derecho de acceso a la información, el PSOE no ha recibido ninguna contestación por parte de Salvador Fuentes, presidente de Emproacsa y de la Diputación", señalan en una nota de prensa.

Solicitud de informes clave

La petición presentada requería copia o acceso a los informes técnicos, jurídicos o administrativos que justificaron la tramitación urgente de las actuaciones relacionadas con la conducción de agua desde La Colada, así como las inversiones complementarias en la ETAP de Sierra Boyera, los depósitos de Cuartenero y los sistemas de bombeo.

Asimismo, se solicitaba conocer qué órgano emitió dichos informes, en qué fecha, bajo qué fundamento técnico o normativo se avaló la urgencia y cuál fue su relación con el procedimiento de contratación o ejecución de las obras.

El PSOE exige transparencia

Desde el Grupo Socialista consideran "grave que una petición formal vinculada al control institucional permanezca sin respuesta durante cinco meses. El silencio no puede ser la forma de gobernar una institución pública. La transparencia no es una opción política, es una obligación legal y democrática”, señalan los socialistas.

El PSOE subraya que las actuaciones en La Colada han supuesto decisiones técnicas, económicas y administrativas de gran relevancia, por lo que "resulta imprescindible esclarecer los fundamentos que motivaron su tramitación por vía de urgencia".

“Si existen informes que justifican esa urgencia, deben facilitarse sin dilaciones. Y si no existen, la ciudadanía tiene derecho a conocerlo. Lo que no es aceptable es bloquear la información y eludir el control democrático”, aducen.

Compromiso del PSOE con el control institucional

El Grupo Socialista advierte que continuará ejerciendo todas las acciones políticas e institucionales necesarias para "garantizar el acceso a la documentación solicitada y el cumplimiento de los principios de transparencia y buen gobierno".

“La Diputación de Córdoba no pertenece al Partido Popular. Es una institución pública que debe rendir cuentas. Gobernar no es ocultar información; es asumir responsabilidades”.