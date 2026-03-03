Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP asegura que actuó "de manera inmediata" en el caso de supuesto clientelismo en una empresa pública de Encinas Reales

El presidenrte de los populares cordobeses, Adolfo Molina, sostiene que los familiares contratados "están fuera"

Gabriel Prieto, el alcalde de Encinas Reales, en una imagen de archivo.

Gabriel Prieto, el alcalde de Encinas Reales, en una imagen de archivo. / Casavi

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

El presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, se ha referido este martes a la investigación sobre un supuesto caso de clientelismo político en una empresa pública de Encinas Reales, que contrató sin garantías al menos a dos familiares de concejales. El dirigente ha asegurado que "se ha actuado de manera inmediata" desde el momento en que se conoció el caso.

Según Molina, "el PP no tolera dentro de sus filas ciertas actuaciones", en referencia a la contratación de familiares de políticos en Encisocial, la empresa municipal creada este año que gestiona la ayuda a domicilio, residencias y educación. "Se han tomado medidas y las personas que son directamente familia están fuera", ha dicho el presidente del PP cordobés.

En el centro, el edificio municipal y futura residencia que albergará la sede de Encisocial.

En el centro, el edificio municipal y residencia para la sede de Encisocial. / CÓRDOBA

La denuncia sobre estas contrataciones supuestamente irregulares partió del propio alcalde de Encinas Reales, el también popular Gabriel Prieto. Estas presuntas irregularidades han derivado ya en la dimisión de su primer teniente de alcalde y un posible cese de otro edil de su equipo de gobierno. En concreto se investiga, según explicó el propio alcalde a este periódico, si dos concejales de su equipo de gobierno del PP usaron sus cargos para contratar a sus parejas.

Prieto se había desmarcado con anterioridad de la gestión interna de Encisocial y había renunciado a la liberación como alcalde tras ser contratado por una multinacional. El alcalde señaló a este periódico que él no estaba al corriente de estos contratos, pues al no estar presente y no haberse celebrado aún consejos carecía de la información que ahora está solicitando para esclarecer bien los hechos.

TEMAS

