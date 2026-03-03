Pozoblanco tiene ya también operativa la oficina para tramitar las ayudas del Gobierno por los daños del temporal

El Ayuntamiento de Pozoblanco acoge desde esta semana la segunda oficina de la provincia para atender a los afectados por los últimos temporales que han provocado importantes daños en la provincia de Córdoba y en el conjunto de Andalucía. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de España, ha sido presentada por la subdelegada del Gobierno, Ana López, que ha visitado las instalaciones municipales junto al alcalde, Santiago Cabello, para conocer de primera mano el funcionamiento de este punto de atención, que dará servicio a toda la zona norte de la provincia.

Esta oficina forma parte de un dispositivo más amplio desplegado en Andalucía, con un total de catorce puntos de atención, además de otras sedes en la provincia, como la ubicada en Palma del Río y la oficina central en la Subdelegación del Gobierno. Del mismo modo, se pondrá en marcha una oficina itinerante que recorrerá distintos municipios afectados para facilitar los trámites a los ciudadanos.

Ayudas para el sector agrícola y ganadero de Los Pedroches

El dispositivo se enmarca en el real decreto aprobado por el Ejecutivo central tras los temporales, que contempla una inversión superior a los 7.100 millones de euros para hacer frente a los daños ocasionados por las tormentas. De esta cantidad, 2.800 millones están destinados específicamente al sector agrícola y ganadero, uno de los más perjudicados por las intensas lluvias.

En el caso de la comarca de Los Pedroches, aunque no se han registrado desalojos ni daños personales de gravedad, sí se han producido importantes afecciones en explotaciones agroganaderas y, especialmente, en caminos rurales. Las lluvias han provocado desperfectos que dificultan el tránsito de vehículos pesados, esenciales para la recogida de leche, el transporte de ganado o la salida de productos agrícolas.

Tragsa hará las obras en caminos dañados

En relación con los caminos agrícolas dañados, la subdelegada ha anunciado que será la propia Tragsa quien ejecute las obras necesarias, en coordinación con las distintas administraciones, priorizando aquellos tramos más urgentes.

Desde el Ayuntamiento se ha trasladado la necesidad de que las ayudas lleguen con la mayor celeridad posible para poder adecentar y mejorar los caminos y garantizar el acceso a las explotaciones. La oficina cuenta con personal especializado de la empresa pública Tragsa, medio propio de la Administración General del Estado, que se encargará de informar y ayudar en la tramitación de las ayudas recogidas en el real decreto.

El objetivo es acercar la administración al ciudadano y agilizar los procedimientos para que agricultores, ganaderos y particulares puedan recuperar la normalidad lo antes posible. Además de la atención presencial en horario de mañana en el Ayuntamiento de Pozoblanco, se ha habilitado un correo electrónico para resolver consultas, comprometiéndose a dar respuesta en un plazo máximo de veinticuatro horas.